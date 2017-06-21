【MBI风波】大搜捕行动早已展开 多国列MBI为非法组织 国内新闻

（槟城21日讯）大限将至或是外国执法单位施加压力？

由于 MBI 集团在大马经营约8年之久，使得许多参与者都认为该集团是合法公司，然而该集团在国外已声明狼藉，多国纷纷将其列为非法组织，尤其于2016年，多个国家执法单位，早已针对该集团的非法集资活动展开大搜捕行动。

纵然MBI支持者铁口直断，坚持 MBI是合法组织，甚至有支持者阴谋论的指责执法单位打击MBI是为了搜刮大选基金，但事实上，除了成为重灾区的中国、台湾外，香港、日本、韩国、泰国等地，早已基于 MBI 涉嫌从事非法传销，明确把 MBI 列为非法组织。

尤其是MBI主要参与者来源地的中国，更是已经多次逮捕MBI相关高层。早在2015年初，中国警方已逮捕MBI中国区负责人何振球，控告涉嫌非法传销，以高额理财收益为诱饵，吸收会员并驱使会员发展下线。

中国警方在同年12月5日，在桂林平乐逮捕8名涉嫌经营MBI公司的人士，查获涉案金额百万余人民币

（约60万令吉）。此外，中国浠水警方逮捕8名涉嫌经营MFace活动的人士，涉案金额约5000万人民币（约3000万令吉）。

中国云城区法院更在2016年11月公开审理MBI虚拟币传销犯罪案，控告涉案的11人。如今中国共有超过10多名在中国经营MBI活动的人士被告上庭，显示中国打击MBI活动的决心。

此外，身为重灾区之一的台湾，也于2016年8月在台中捣破MBI集团旗下的MFace俱乐部集团，逮捕17名人士并起获2亿4000万台币（约3400万令吉）现金。调查显示该集团在台湾涉嫌非法吸金超过10亿台币（约1亿3000万令吉）。

活动遍布亚洲 不局限华人区

不止局限华人区，MBI活动遍布亚洲的非大中华地区。

虽然 MBI 集团的主要吸金目标是华裔人士，但该集团对于其他国家市场却不曾手软，除了派出大量人手攻占东南亚市场，也派员到日韩“开拓市场”，引起当地民众及执法单位高度关注。

MBI集团及支持者向来以其在泰国南部的亚洲文化村为傲，经常以该计划向民众宣传该集团投资有道，然而当地警方却曾在丹诺地区逮捕该集团创办人张誉发，事后当地媒体也爆出该集团涉嫌当地不法勾当。

据泰国媒体《THAIBPS》报道，泰警曾于2016年1月在丹诺The Wai酒店内，逮捕3名大马人及数名泰国人，其中一人就是MBI创办人张誉发。警方也在房内发现8300万现金泰铢及外币，相信是该集团非法吸金及洗黑钱后，尚未存入银行户头的现金。

该报道也指，该集团除了涉嫌非法吸金及洗黑钱，也与当地官员勾结，使得旗下产业不曾受到执法单位干扰。同时，2015年在泰南遭枪手以 M16 莱福枪扫射致死的大马华裔男子李亚万（译音），是 MBI主要股东之一。消息也指，该男子死因与该集团在当地的商业纠纷有关，惟当地警方无证实此事。

而韩国警方对于打击MBI集团也不手软，根据韩国媒体《KBS》报道，当地警方在2016年11月逮捕13名涉嫌从事MBI活动并吸金约400亿韩元（约1亿5000万令吉）的人士。调查显示，受害人数超过1万1000人。报道中也指，嫌犯在法院上也辩称，所从事的活动在家乡（应指大马）并无违法。

至于日本，当地警方虽未对MBI集团展开调查，但该集团已在民间引起关注。除了大量网民在网上论坛查询与讨论，以及大型的消费人组织发文提醒民众外，就连该国的经济产业省（相当于大马的贸工部）也曾发文提醒民众小心任何类似非法传销的组织。

不排除与国外执法单位 罗斯兰：合作调查MBI

全国贸消部不排除与国外执法单位合作调查MBI

由于各国近2年来大肆打击MBI集团，其中以中国执法单位的力度最强，加上中马两国近来关系密切，使得民间不禁揣测，此次大马执法单位突然大动作调查MBI，背后是否存在外国压力，尤其是中国的压力。

全国消部执法组主任拿督罗斯兰于周二在国家银行槟城分部召开记者会，针对媒体询及是否会与中国联手调查MBI集团时回应，该单位目前仅是做国内调查，目前并未与任何国外机构合作调查MBI 集团。

然而，他也不排除有关单位与其他机构展开合作的可能性，只要当局觉得有必要，便会与包括国际刑警在内的机构合作调查MBI集团。