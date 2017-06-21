李文典强调槟首长机构法令 没赋权州行政议会通过卖地 北马新闻

（槟城21日讯）槟民政党紧咬槟首长机构（CMI）法令不放，副主席李文典强调槟首长机构法令第5条文，没赋权州行政议会通过卖地。假设太子道地段是于上述条文底下通过，是份合约或可被挑战无效。

他也挑战律师出身的州行政议员佳日星，或希望联盟内其他有律师专业的议员，针对本身对槟首长机构法令的诠释，出面说明有关法令，以“证明”其解说是否有误。

他周三在槟民政党召开记者会，直斥槟首长林冠英在太子道卖地风波上，一再强调并非其“一个人决定”。相反，是州行政议会通过后槟首长机构才出售地段，是个“不必要”的程序。

他提出，纵然首长多次在记者会上说，机构作出的任何决定，最终都须获州行政议会通过，这在第5条文底下清楚列明。

但他反驳首长上述言论，强调第5条文只是附加权力条款。在该条文底下的（a）项至（g）项，都没有阐明州行政议会，可决议卖出在槟首长机构名下的土地。

“第5条文是执行用途的。首长当然也可选择在做决定后，再通过州行政议会，但这也只是知会而已。州行政议会在这事上，没有权力通过或推翻（决定），这非必要程序。”

因为真正列明买卖土地权限的，是槟首长机构法令第4条文。在有关条文下，机构可根据适当条款：（a）签订合约、（b）购买，拥有及使用任何移动及不动产和（c）售卖，抵押或报销任何机构名下移动及不动产。

他说，由于太子道地段属槟首长机构名下，按第4条文即由机构决定买卖。若州政府是援引第5条文，让州行政议会针对土地买卖做出决定，是没按上述法令程序，卖地合约或可被挑战无效。

李文典也指出，在槟首长机构法令课题被挑出来后，希联内有律师专业的议员，至今未有发言。本身挑战佳日星和其他律师议员，针对本身上述谁释，发表意见。

此外，有媒体针对首长林冠英提出，槟州首长机构与由前朝州政府设立的州秘书机构（SSI）使用相同法令时，李文典说本身不了解州秘书机构内容，所以不愿置评。出席者有民政党槟州副秘书黄婉娴、宣传局主任黄志毅、日落洞区部委员陈敏捷及槟民青团理事陈佾杰。