促查刘特佐双重国籍 黄伟益登记局呈备忘录 北马新闻

（槟城21日讯）丹绒区国会议员黄伟益周三前往国民登记局槟城分会提呈备忘录，要求内政部、国民登记局和移民局，尽快针对刘特佐持有双重国籍身份展开调查，并采取有关行动。

他解释，根据美国司法部入禀法庭的充公诉状，所掌握的情报和线索显示，刘特佐拥有马来西亚以及圣基茨和尼维斯联邦（Saint Kitts and Nervis）的护照。此外，两国护照及其公司Good Star Ltd信件中的签名都是一样的。

为此，他今日呈交信函予国民登记局及移民局，希望他们双方面尽快调查此事，最后由内政部长来定夺。一旦证实刘特佐持有双重国籍身份，需援引联邦宪法第24（2）条文取消其公民权。他说，副首相拿督斯里阿末扎希在早前国会上，给予公正党格拉纳再也国会议员黄基全书面答复内提及，若政府发现一个人持双重国籍，将随时撤销其公民权。

黄伟益说，若大马政府继续承认刘特佐是大马公民，应立即引渡对方回国面对司法审讯，若不愿意引渡回来，就应永远不承认其公民。他认为，刘特佐应针对他所做的一切，包括洗黑钱、窃取国家的财富、拥有不正当收入来源的财富，面对司法的制裁。

他希望此事能获得中央政府的重视，他也表示会在即将来临的国会上继续追究此课题，要内政部长亲自回答为何刘特佐能享受司法特权。他是在其政治秘书赵德源、槟州行动党社青团宣传秘书王宇航，以及秘书陈劲达的陪同下，将信函递交予国家登记局槟州分会的助理官员莫哈末三苏接领。