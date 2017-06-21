摩托车骑士遭撞后逃毙命 家属冀肇祸司机自首 北马新闻

(北海21日讯)53岁的林德旺遭撞后逃，家属希望白色迈威车主到警局自首，让事件水落石出。

这起意外是于周一上午11时许，发生在威北槟榔东海及依格古晋交界处。

死者家住巴东色海，当天原本是骑摩托车，要到槟榔东海寻友，岂料，在交界处想要右转时，遇上车祸丧命。

据与死者同住的哥哥林金城指出，肇事车辆是白色迈威，车主是一名男子，相信是在肇祸后感到害怕，才会逃离现场。

“目击者告诉我们，车祸后车主一度在远处停下车辆下车观看，只是最终都没有返回现场查看，直接离开。”

因此，他希望车主出来面对，到警局自首，当面解释清楚车祸的来龙去脉。

“死者已矣，我们现在只是希望肇事车主能够勇敢站出来，承担自己的行为所带来的后果，家属也不会特别去追究。”

他说，他们在当地居住多年，事发后是经过当地人通知，才知道弟弟出了车祸，当他赶到现场时，弟弟已经躺在血泊中不省人事。

“弟弟被送往医院急救，但被诊断出后脑严重创伤，颈项及脊髓也已经断裂，他昏迷到凌晨12时许，宣告不治。”

他透露，其弟弟是在红绿灯前被撞及，而根据他所要到达的目的地，相信当时他正准备右转，而被直驶而来的白色迈威轿车迎面撞上，进而伤及要害。

“我们相信当时有关车辆，在T字路口并没有减速，所以才会酿成这起严重车祸，现场也遗留轿车的侧镜。”

他说，事发后曾连续两天到警局查看，是否有人针对这起事件报案，但皆失望而归，家属将在丧礼完成后，前往警局备案，以冀望能够找出肇事者。

死者遗体已经在周三中午举殡，送往武拉必火化场进行火葬。