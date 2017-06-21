上传凶案血腥照至社交媒体 警方扣8嫌犯助查 国内新闻

(怡保21日讯)怡保警区主任岑振强指出，本月初怡红大道发生男子遭人杀害卧尸路边，警方过后发现命案血淋淋的照片上传社交媒体，如今已向武吉阿曼廉正与标准执行部(JIPS)要求介入展开内部调查。

“此案已在内部展开调查，(我)暂时不能透露更多(详情)；不过，指示下属严厉看待内部的调查文件及图片，即使有些图片并非是现场拍摄而通过其他管道包括友人传发，警员应了解(案件)调查时，都不可以轻易外泄有关照片。”

他劝请警局局长及各调查组警员关注警员之间传达讯息的情况，避免再度发生调查中的凶杀案血淋淋照片被上传至社交媒体。

他指出，该男子遭人杀害一案，警方成功扣留8名年龄20至30岁的嫌犯助查，他们目前仍被延扣。

他今日在警察俱乐部召开的月常集会上，词时如这么指出。陪同出席者包括副警区主任阿都拉尼。

岑振强也提醒民众，在返乡前到警局填表格，让警方能不定时前往住家巡视，防止宵小破门行窃。

他也指示各警局局长必须在一些破门人窃犯罪率高的花园区，加强及增加巡逻次数。