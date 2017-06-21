文在寅：朝鲜废核若有进展 重启开城工业区 国际新闻

（首尔21日综合电）美国《华盛顿邮报》周二刊出韩国总统文在寅的专访，他说希望今年底前能与朝鲜展开对话，同时表示若朝鲜解除核武有进展，可能重启开城工业区；他也重申萨德用地环评不改变部署萨德的决定。

他强调，有必要与朝鲜重回谈判桌，并呼吁朝鲜放弃核武才是确保国家安全的“正途”。

他认为，若朝鲜能在放弃核武上有“一些进展”，将考虑重启韩朝共同设立的开城工业区。“这是我们在后续阶段能做的事，但目前韩国必须持续对朝鲜加强制裁和施压”。2016年韩国为避免开城业区的获利遭朝鲜用来研发核武而停止运转，朝鲜随后关闭该工业区，列为军事管制区。

文在寅承认，重启开城工业区虽违反美国和联合国的制裁，但韩国和美国最终目标仍是促使朝鲜解除核武；若朝鲜执意发展核武，情势恶化，未来可能与美讨论对朝鲜发动先制攻击。

针对萨德是否停止部署的疑虑，他表示不会轻视前韩国政府部署萨德的决定，目前已部署萨德雷达系统及2辆发射车。他强调，萨德还得通过用地环境评估，但那不代表韩国将推迟或改变部署萨德的决定。

文在寅表示，若时机恰当，愿赴朝鲜会晤朝鲜领导人金正恩。文在寅与美国总统特朗普将在本月29日及30日在华府举行高峰会。