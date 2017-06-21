谷歌拟盖600万尺巨型办公室 圣荷西投票表决 国际新闻

（华盛顿21日综合电）谷歌（Google）公司打算在美国加州圣荷西市盖一个600万至800万平方英尺的巨型办公室，自去年12月开始，谷歌就陆续在市中心的狄里登车站附近买下不少土地。

圣荷西市议会将在当地时间周二，针对是否要与谷歌展开进一步的独家协商投票表决。

狄里登车站为该市交通枢纽，除了本身是美国国铁（Amtrak）、加州火车（Caltrain）的其中一站外，圣塔克拉拉轻轨、湾区捷运（BART）也都有经过，并且在未来可能发展为加州高铁的一站，多重交通共构因此成为谷歌考虑设点于此的因素之一。而除了目前已经买下的土地之外，谷歌还打算在收购5笔由市府持有的土地。

圣荷西市长里卡在本月稍早时公布，这片以车站为中心的混和用途办公室可望创造1.5万至2万个工作机会，园区内将包含公共广场、步道、零售商店、公共绿地和沿著洛斯加图溪而建的公园。

当地的劳工领袖及社区运动人士则担心当地居民会被忽视，进而造成市中心贵族化，因此他们呼吁市府要求谷歌能雇用当地劳工及公司建造总部，并在完工后聘请当地劳工到新总部上班。