患大肠癌 无法承担手术费 刘德利求助热心人士 好人好事

（双溪大年21日讯）单身汉刘德利被医生证实患上大肠癌，必须于近期内接受电疗手术费用，由于收入有限，独木难支，因此向《好人好事》请求协助。

居住在高打瓜拉姆拉武吉默廉的刘德利（66岁），是一名华裔穆斯林，自患上大肠癌后失去工作能力，目前仅能依靠替人流动理发来赚取微薄收入。

“我原本是在吉隆坡经营理发店生意，后来返回家乡替人打工，在去年11月，我发觉身体状况不适后前往医院进行检查，被医生证实患上大肠癌，亟需一笔5万令吉医药费用进行手术。”

他表示，本身目前是独自居住，而且每月收入仅有区区450令吉，根本没有能力承担昂贵的手术费用，因此希望通过光华日报《好人好事》协助，让他能够早日接受手术，重舍健康及工作。

提及本身的遭遇时；他说，自己也患有高血压及B型肝炎，必须长期吃药维持健康，后来又患上大肠癌，面对性命威胁。

“我于最近（5月26日)前往医院进行检查时，被医生劝告早日筹足医药费用进行手术，目前我是依靠药物来控制身体状况。”

有意捐助刘德利的社会热心人士，可在办公时间，周一至周五，早上9时至下午6时（1时至2时为午休时间）将义款交到《光华日报》总社“好人好事”义款部或各地办事处，交由本报代收，或者将义款直接汇入“好人好事”户头Kwong Wah Yit Poh Press Berhad户头；CIMB银行户头号码:8004320381或OCBC银行户头号码:730-109307-2。

汇款后须将收据在收据传真到总社义款部04-2617724(9am-6pm)，电邮至donation@kwongwah.com.my，注明转账者英文姓名，同时附上捐款者姓名，电话，地址，捐款对象及款项。

如果是支票捐款，请在支票或WANG POS方式邮寄到“光华日报”义款部，请注明:KWONG WAH YIT POH PRESS BHD CHARITY FUND，地址:19,Lebuh Presgrave ,10300,Pulau Pinang。