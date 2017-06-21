马拉多纳：阿尔维斯是可怜的玩意

阿尔维斯近日批评马拉多纳“上帝之手”无法成为孩子的楷模，惹得阿根廷球王大为光火，毫不客气地称这位巴西右后卫是个傻瓜和传球能力极差的“可怜的玩意”。

阿尔维斯在接受巴西一家电视台采访时说，因为“上帝之手”这个污点，马拉多纳无法同梅西相提并论。他说：“你想把梅西和马拉多纳相比？你不能比较他们。我不会骄傲地去说我通过‘上帝之手’赢得世界杯冠军。我不会告诉儿子我这样夺得过世界杯……‘上帝之手’欺骗了我们，你必须要有这样的坚定立场。这样的一个体育人士无法成为年轻人的榜样。”

马拉多纳对一家电视台说：“阿尔维斯是个傻瓜。他28次传球中只有4次准确。作为一个4号球员（右后卫），卡富和麦孔不错。阿尔维斯？可怜的玩意。”

阿尔维斯同意签约曼市2年

《米兰体育报》报道，祖云泰斯右后卫阿尔维斯已经同意和曼市签下2年合约，因为他跟祖云已经闹翻了，即将和瓜迪奥拉在曼市重聚。据称他在曼市的年薪为500万欧元(约2362万令吉)。而他与祖云的合同将在48小时之内终止。