苏格兰癌症女童披婚纱 “结成好友”圆心愿 国际新闻

（爱丁堡21日综合电）苏格兰一名患上罕见癌病的5岁女童，上周日迎来人生大事，披上婚纱“下嫁”大自己一年的男性好友。虽然今次并非真正的结婚，只是一个以婚礼作为卖点的派对，但对生命短暂的女童而言，不但圆了披上婚纱的心愿，而且成为人生中其中一件美好回忆。

今年5岁的帕特森在一众亲朋好友见证下，与好朋友格里尔“结婚”，两人手牵手步入会场，然后再交换颈链，在众人的目光下“结成好友”，宣誓成为永远的好朋友。他们其后再跳出韩国男歌手Psy的人气歌曲《江南Style》中的骑马舞，作为“婚礼”的第一只舞，宣布“结婚派对”正式开始。

格里尔的父亲受访时表示，儿子从未试过结婚，所以对他来说很新鲜，但这是一场很美丽的“婚礼”，他很享受每个时刻。他说：“儿子十分兴奋，自他结识了帕特森后，两人便形影不离。”帕特森的母亲则表示，虽然女儿已十分疲惓，但她在婚礼展现出不同的一面。

帕特森早年已确诊患上罕见且致命的神经母细胞瘤，在2015年时曾到美国接受治疗，过往亦有不少善心人资助她的医疗费用。虽然她身患重病，但心中仍有不少梦想，例如要在沙滩玩耍、与海豚游泳及到水上乐园玩耍等。