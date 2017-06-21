就陈胜尧“槟海岸线改变”言论 林冠英：是党内部问题

（槟城21日讯）槟州首席部长林冠英兼行动党秘书长强调，行动党元老陈兼甲洞区国会议员陈胜尧日前在脸书发布“发现槟岛海岸线已改变，以及浮罗山背绿色地带已减少”的言论，只是该党内部问题，这将由该党在内部解决。

他重申，有关问题将在内部处理，但在受询如何在内部解决时，他只说：“我不需要向你解释，如果你加入行动党，你就会知道如何解决！”

他透露，在实际上自今年初，陈胜尧已“失联”，该党至今无法与对方取得联系。此外，针对有人再挑起槟州的森林保护区受以及绿意环境到破坏，他重申槟州政府对森林保护区是“寸土不动”，即使开山建路，但也没有破坏森林保护区。

他举例，垄尾米桶山通往武吉占姆的平行大道，虽然是开山建路，但该山路并没有破坏到当地的森林保护区。他是于周三在一项记者会上，如此指出。

另一方面，林冠英认为，由于全国大选即将来临，所以政府有关当局才取消征收60种食品消费税，但如果国阵在大选获得胜利，它将重新实行征收消费税。他说，这是因为有关当局已签署及在宪报公布征收60种食品的消费税。

“如果国阵败选，则消费税将会完全取消。他强调，目前经济不景，人民生活困苦，其中一个原因便是政府实施征收消费税。”

林冠英周三首次点名回应槟州民青团代团长卢界燊要求出示会议记录，他强调，槟州首长机构与州秘书机构并没有会议记录，只是遵守与执行州行政议会的决定。

他希望对方不只向他及州秘书道歉，以及也应该收回“谎言”及对他及州秘书所作的诬蔑。他也希望媒体不要给对方误导，并且要求对方出示证据。他重申，如果不能出示证据，对方就应该收回言论，并且向他及州秘书道歉。

他透露，首长机构引用的条例与州秘书机构一样，但两个机构，在一些方面扮演相同的角色，在另一些方面却扮演不同角色，例如执行合约的签署。他要求卢界燊如果无法出示证件证明首长机构一人做决定，就要收回言论以及向他以及州秘书作出道歉，。他强调，槟州只是跟随其他州属的惯例成立首长机构。