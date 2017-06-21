玉林狗肉节择地屠宰 广州义工拦货车救千犬 国际新闻

（广州21日综合电）广西玉林市一年一度的“荔枝狗肉节”周三登场，就算近年遭中国乃至国际社会非议，仍无阻玉林人吃狗肉。广州日前拦截一辆非法运载逾千狗只的货车，但无检疫及运输证明。在数百名义工与司机斡旋下，狗只周二被运到荔湾安置。

有参与救狗行动的义工对记者表示，玉林疑受压不再明刀明枪大规模杀狗，转而在邻近省市宰杀后，再运往当地。

义工莲姐受访时指，此次救狗历尽曲折惊险，两名义工周一从湖南衡阳市开车尾随一辆载满狗只的大货车，车辆一路南下驶往广州。至下午4时许，当货车驶到白云区龙归加油站时，被多辆志愿者的汽车前后夹击截停。

拦截车辆后，义工要求司机提供宠物检疫、合法运输等文件，但对方无法提供。据称，货车载有1300余只狗，相信有偷来的宠物、流浪狗及病狗，另有100余只猫，全部被困在鸡笼内。

货车司机不满被人强行拦截，下车欲动粗无果，随后找来30余名行家包围义工，双方气氛紧张，警察接报到场调解。入夜后受号召的志愿者越来越多，最后多达500人到场声援救狗。在卫生检疫监督及警方介入下，货车司机及义工达成协议，将狗只运往芳村一个宠物救助站，但当地村民担心狗只造成疫症，拒绝作为临时安置地。

周二早上义工再将狗转移至荔湾湛涌的临时空地。警察拉警戒线，经检疫消毒后狗只终于被卸下，不少义工看见狗只得救，情绪激动得当场落泪。