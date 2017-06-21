独树一帜 多巴三宝记 （视频） 动新闻

这必须从一棵树的故事开始说起。

这是世界少有的。在一个大自然树林高原中，很少会没有树的衬托，然而，位于印尼北苏门达腊多巴湖西马岭渡假村上的高原，在大自然环境中出现了不自然的现象，整片高原里，真的就只有一棵“硕果仅存”的树孤独的竖立在高原上……

以其说“硕果仅存”，倒不如说是独占风骚地站在高原里，当地人也因此称这地方为“一树岭”（One Tree Hill），它虽只是一棵普通的松树，但是当你看到这棵树，再看看周围环境，你先会是震撼，再来是惊讶，到最后是诚心折服在这环境中，不得不惊叹大自然的奥妙。

来到印尼多巴湖，不能不去“一树岭”高原看多巴湖。除了有凉快舒适的环境外（大约25度摄氏），还能够直接鸟瞰3大壮观点，前方看到的是多巴湖，后方看到的就是独占风骚的松树，而左边方向的远处，就是看到随时会爆发的西纳朋活火山，我们称之为——多巴三宝。

“一树岭”的地点奇美，也是最高处，这地方是在没有任何摭挡之下，是能最清楚看到整座多巴湖的壮观景点。

而左边看到的活火山，是北苏门达腊闻名的马达山西纳朋活火山，根据当地的资料显示，这座活火山，每3天就会有小爆发，半年就会大爆发，当地政府为了安全起见，已宣布该活火山的8公里范围处列为禁区。

《光华日报》领导层是受到棉兰《讯报》社长林荣胜，盛情邀请出席创报10周年庆典后，特地邀请本报及来自中国的海外媒体，一同观赏世界闻名的多巴湖，并在“一树岭”上，有机缘一次过观赏了多巴三宝。

我们从一家正处于零公里的棉兰酒店Grand Aston City Hall出发，大约驾驶了4个小时多的路程，抵达了多巴湖。

3把声音造就渡假村

要看多巴三宝大自然景观，首选最理想的住宿是西马岭渡假村（Taman Simalem Resort），

因为无论看多巴湖的美景和抵达“一树岭”的地点，就正在这间渡假村的范围内。

这座渡假村，占地205公顷，是7座山丘连接起来，由当地的印尼棉兰一名闻商陈亭墅所购下，一共耗资了3千万美元（约1亿2802万令吉），用了5年时间，打造这片渡假村。

陈亭墅说，当初这片树林高原仅是一片杂草绿林，没有路、也没有灯，也没有任何建筑物，一切从零开始。

他说，这一切都是被3把声音所吸引，这3把声音也告诉他，无论如何都要买下这座高原，而这3把声音正是大自然声音，一把猿啼声、还有鸟声和水声。

“我对这3把声音的感动是，感觉上，这些声音是相对回应的，仿佛在跟你说话，叫我买下这片高原。”

他也说，在购下该高原后，才惊讶发现高原上竟然只有一棵树生存，那个感觉很令他震撼。

“我也因为对这生命力很强的树而感动，因此，我在购下这片高原后，虽然建了渡假村，但我还是坚持保留这地方，因为我坚持要把这棵树留下来，让大家有机会看一下这棵生命力很坚韧的树，这也是大自然的奥妙。”

红豆衫天然空气净化器

西马岭渡假村（Taman Simalem Resort）除了一树岭之外，其实在渡假村中，还有另外显得特别珍贵的树——红豆衫。

渡假村上，共有47棵红豆衫，也被印尼森林局列为受保护的树木之一。这棵树是属于名气很高的树木，除了是被世界公认濒临灭绝的天然珍稀抗癌植物之外，也传说会释放24小时的氧气，是属于珍贵的植物类。

根据《百度网站》的诠释，红豆杉能很好地净化室内的空气，红豆杉本身能吸收二氧化碳，释放出氧气，是个白天晚上都可以用的天然的氧吧，属于CAM类树种，可以预防呼吸道疾病，保持空气的清洁度和安全度。

提起渡假村拥有40余棵的红豆衫时，陈亭墅笑说，这是一个极端点，他的渡假村内，拥有生命力很强的一棵树，但也同时拥有了极需保护的红豆衫。

“红豆衫不容易种植，我曾经尝试带往棉兰的家种植，结果都养不活。原来这类树是必须在某些环境才能生长的。因此我很荣幸也很感恩度假村内有了好几十棵的红豆衫，我会好好保护它。”

多巴湖 霸气来头慑人

多巴湖，一个来头不小的火山湖。多巴湖，英文名称为Lake Toba，是位于印尼苏门达腊岛北部的火山湖，长100公里，宽30公里，面积1130平方公里，是世界上最大的火山湖，最深处505公尺，海拔905公尺，湖中有世界上最大的岛中岛——沙摩西岛。

严格来说，一个多巴湖比槟城还要大！槟城总面积是1046平方公里，但单单一个多巴湖，已经是1130平方公里。

多巴湖是一片优美火山湖，可是来头一点都不小。原来多巴湖也存有一个学词，名为：多巴巨灾理论。

根据《维基百科》的多巴巨灾理论，火山爆发时，强度为火山爆发指数的8级，释放的能量达到10亿吨烈性炸药量，或为1980年圣海伦火山爆发的3千倍。大量的火山灰令全球温度在之后数年间下降了3至3.5摄氏度，引起一次冰河时期。一次大规模的火山爆发使那时的世界人口大为减少。

当然，今天的多巴湖，已不再留下恐怖的痕迹，它留下的，正是惊叹、优美和看了会令人震撼，一个不能不去的景点。

值得推荐的棉兰酒店：

Grand Aston City Hall Hotel and Serviced Residences Medan

网址： www.astonhotelsinternational.com/en/hotel/view/42/grand-aston-city-hall-medan

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值得推荐的多巴湖渡假村：

Taman Simalem Resort

网址： www.tamansimalem.com

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