菲300武装分子闯学校 挟持学生做人质 国际新闻

（马尼拉21日综合电）菲律宾警方表示，南部亲伊斯兰国（IS）好战分子周三清晨攻击军方，并占领1所小学，挟持多名学生为人质。菲律宾军方和伊斯兰激进组织在岛上的战斗已经进入第5周。

路透社报导，警方的报告表示，莫洛国伊斯兰自由斗士（Bangsamoro Islamic Freedom Fighters，BIFF）成员在内约300名武装分子，突袭棉兰老岛可塔巴托省比卡瓦颜镇的1所学校，挟持学生为人质。

比卡瓦颜镇警察首长马门接受电台访问时表示，BIFF的成员和军方爆发枪战。“我们可以证实他们已经占领1所学校，有平民受困。我们正在确认有多少人受困，以及他们的身分。”

法新社报导，好战分子攻击距离马拉维约160公里农业小镇比卡瓦颜的1个军方小分队后，占领1所小学。马门受访时表示，目前无法证实是学生或老师被挟持为人质。这起攻击事件发生在破晓时，学校开始上课前。

马门说，菲南好战分子发动这起攻击可能是牵制战术，以纾解马拉维战事的压力。

比卡瓦颜镇长贾瑟萨表示，这起攻击事件约有200名枪手。马门说，枪手据信是菲南4个武装团体之一的莫洛国伊斯兰自由斗士。分析家说，他们已经宣誓效忠IS。