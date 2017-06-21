离婚全因“看不起前夫” 玛丽亚感叹家暴是自找的 娱乐新闻

（香港21日讯）63岁玛丽亚（肥妈）曾有段失败婚姻，1999年再婚葡籍环保工程师Rick，才懂得幸福的真谛。过去曾遭前夫家暴的她，昨在节目中剖析被家暴原因，是因为自己抢了“一家之主”的位子，双方又缺乏沟通，才种下家庭分裂的苦果。

《壹周刊》曾报道，肥妈18岁嫁给22岁的前夫，1年后男方失业，她扛起一家8口生计，包含4个丈夫与前妻生的子女，未料却换来丈夫的出轨跟家暴，丈夫还会对孩子动粗，最后在小孩劝说下才结束17年的婚姻。

肥妈透露过去缺钱时，就多打2份工挣钱，工作、电费、儿女学费都由她搞定，令她不知不觉成了一家之主，“我以前不知道，原来我早就看不起他了”，而孩子看在眼里，也不怎么尊重父亲。

前夫当时觉得不受孩子尊重，就出手打小孩，肥妈上前阻止同样被打，恶性循环下家庭逐渐分崩离析，儿女后来受不了，给肥妈2条路，一边是丈夫，一边是子女，肥妈最后选择了子女，与前夫离婚。

离婚时，前夫在律师前称她是个“霸道的妻子”，她这才了解丈夫原来是这么想她，感慨夫妻如果长期缺乏沟通，很容易产生问题。