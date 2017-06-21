邓兆尊驭女有术 住同区方便约会 娱乐新闻

（香港21日讯）据台湾苹果即时新闻报道，50岁邓兆尊虽然淡出演艺圈多年，但他同时交了3位女友（Carmen、车厘子及Claire），享尽齐人之福，还被封为“现代韦小宝”。2个月前被媒体爆料继承逾5630万令吉遗产半退休的他，日前被拍到1拖3，带女友们到铜锣湾吃晚饭。

《苹果日报》日前直击邓兆尊现身铜锣湾黄金广场，带着3位女友大啖日本串烧，期间他不断对女友们打情骂俏，3位女友也情如姐妹互相照应，有时还一起顶撞他。逗留几个小时后，一行4人离开餐厅，散步调情到路口，3女突然叫住邓兆尊，说要买水果，结果3女各自挑完想吃的水果后邓兆尊就自动到柜台付钱。

最后，邓兆尊和正宫Carmen返回住处，而车厘子和Claire向男友及“姐姐”道别后，闲聊了一会，之后才各自返回住处。原来，3位女友全都搬到湾仔，住同区的原因主要是为了方便男友。

据悉，邓兆尊对3位女友尽量做到公平，一个星期中每个女友都陪两天，第7天则是自己私人时间，而3女觉得合理，也都同意男友的安排。