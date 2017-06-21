【根在槟城】沉著应战 化险为夷 根在槟城

当我于1990年10月25日接任为槟州第3任首席部长时，国阵仅以19席对行动党的14席的微弱差距执政。因此，回想起来我的首100天走来可谓步步为营。

对于成功将槟城蜕变为一个世界知名的电子工业中心的林苍祐竟然意外落选，国阵成员党一时仍未从惊愕中回过神来。我必须尽快把局势稳定下来，并着手准备1991年度的州财政预算案，策划应付12月初的州立法议会会议。我只有几个星期的时间来证明自己能胜任。

尽管因为夺权失败而失望，林吉祥却因成功把14支“火箭”射进州立法议会而踌躇满志。这是行动党历届以来最佳的表现，它第一次否定了国阵在槟州三分之二优势。1990年大选后没几天，他就宣布“丹绒三役”将是行动党在来届大选夺取槟州政权的最后一战。

在州立法议会里直呼我“小仔”的林吉祥，不断奚落与嘲笑我为“没有实权的首长”。他把我的副手，即来自巫统的依布拉欣沙益博士称为“有实权的真正首长”。所依据的就是：在国阵联合组成的州政府里，民政党只有7个州席，比不上占了12席的巫统的优势。

这个局面何尝不是拜他所赐？他在90年大选时所采取的竞选手段，导致华裔选民憎恨及摒弃国阵，导致国阵派出的20位华裔候选人（民政党11，马华9）中，13位落马。结果他非但夺权不成，反而削弱了华人在政府中的代表力量。

庆幸的是，凭借我的国语掌握能力，让我能在州议会里短兵相接的激烈辩论中，不乱阵脚，得以应付。

由于能够保持冷静，不因他的嘲讽奚落而分神和受到干扰，才能尽量专注把首长的分内工作做好。我发起策划及推动槟州1991年至2000年的10年策略发展计划。我也不断地接触各界人士及基层人民。

与此同时，时任首相马哈迪在1991年初发布了2020年宏愿，以期马来西亚能够在各个领域达致先进国的地位。加上首相对多元文化主义现实的认同，采取整合而非同化，更具包容性的建囯策略，2020宏愿的理念因此一呼百应，吸引了许多人的遐想。国家经济也兴旺发展，槟城以最快速的成长率领先其他州属。

另一方面，反对党的回阵-人阵的联合阵线，却因回教党（现称伊斯兰党）坚持极端神权治国理念，46精神党又转向以‘更马来人’为中心的民族主义路线，而开始陷入僵局。林吉祥虽力图掩饰这越来越大的分歧，却徒然无功。到了1995年初，回阵-人阵已经到了名存实亡的地歩。

然而，回阵-人阵的乱局，并没有阻止林吉祥发动“丹绒三役”夺取槟州政权的野心，以期圆其首长梦，因为他对自己的魅力和演讲才能有绝对信心。

由于我预测下一届大选，林吉祥肯定会到丹绒武雅区演一场“王者之战”，因此一个由谢宽泰带领的服务队不断积极跟选民建立起密切的草根性亲民关系。我也从过去“丹绒一役”和“丹绒二役”的两次惨痛经验中汲取教训，内心已准备要面对必来的心理战。

果然，1995年全国大选到来时，行动党以“有实权的首长”作为竞选标语，在海报上是威风凛凛的林吉祥。我们却以一个亲善，“与民同在的首长”形象，来与其“权力狂”作对比。并以“槟州领先迈向宏愿”口号向槟州人民汇报我在首届任内的成绩单。

为了凸显林吉祥是一个能应付巫统的有实权首长的形象，行动党随着推出了当时流行与“邪魔”战斗的卡通人物“半人铁警”的模型。首相马哈迪在槟城作竞选中途短暂访问中，呼吁选民不要支持一个“没有人性”的机器人成为首长。当时如日冲天的副首相安华是一位道地槟城人，也狠狠地给了吉祥几记重拳。

既然行动党和林吉祥一直都在挑起人民的情绪，在竞选快进入尾声时，我们也决定“投桃报李”，推出了海报和广告：“1986年，你们给了吉祥一个机会，子根输掉了”“1990年，你们再给了吉祥另一个机会，苍祐输掉了”“这一次(1995年)，请给子根一个机会。”因为吉祥也同时竞选丹绒区的国会议席，我们即在丹绒武雅区坊间流传着：“不要担心，如果你把票投给了子根，吉祥还将是国会反对党领袖，因为他将赢得丹绒国会选区。”因此我们顺应一些选民“鱼与熊掌”兼得的心理，以其人之道还治其人之身。

无疑的，吉祥在行动党集会上煽情口才，还是能够吸引到比首相、副首相或我更多的群众。然而，对沉默的大多数来说，他明显地已把强人形象玩过了火。与其为他自己争取到更多支持，却弄巧反拙，反倒引起民众对我的同情。

1995年4月25日成绩公布，吉祥上演了滑铁卢。他得票5,384(29%)，而我13,087 (71%)。这是他从政以来最差的得票率。魏福星也在升旗山国会选区中败给谢宽泰，行动党在槟州以比上届更差的多数票只保住了3个国会议席，它只以62票赢得了峇都兰樟唯一的州议席。比之1990年囊括14个州议席的辉煌成绩，犹如从高峰堕入谷底。

虽然在竞选时吉祥宣称，如果丹绒三失败了，将退出政坛，并且在成绩公布当晚，还重复这个诺言。然而，不过几天，他就作了个U转，今日依然活跃于政坛上。不过，他宣布不会再有“丹绒四”了。

我十分感激槟州人民给了国阵和我压倒性的支持。对我而言，这无疑是选民在吉祥先后于1986年和1990年击败我和苍祐之后，对我们付出的最大肯定！

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