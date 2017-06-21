目击暗恋女生被劈腿 内向男犹疑该揭穿吗？ 犀利人妻

问犀利人妻：

你好，我是个很胆小和内向的人，家人曾经一度以为我是自闭儿，不过由于我平时除了静静地看书和自己研究魔术之外，也不曾给家人带来什么麻烦，所以为生计而忙碌的父母，也就任由我自然发展，只是见我喜欢看书和魔术，便买了很多书和有关魔术的书籍、录像给我看。

从小到大，我的世界只有上学、回家、写功课、看书、研究魔术，每天重复着一样的生活。在别人看起来，我是个很沉闷的人。从来没有人知道我懂魔术，除了她。也从来没有人跟我靠得那么近，除了她。她是我大学的同学，我们念不同系，一天，我一个人在一处僻静的地方练小魔术的时候，她突然走了过来。平时，那里是很少人会来的，他的出现让我一时不知所措。更叫我不知所措的是，那时候，她脸上满是泪痕。她像个心情不好向人讨糖果的小孩那样忽然跟我说：“你那个魔术，可以再变一次给我看吗？”平日从来不曾在外人面前表演过魔术的我，不知从哪里来的勇气，在她面前一连表演了很多个魔术。而且我就只凭两个钱币，便把她逗笑了。我一忽儿把钱币吞进嘴里，一忽儿把钱币从她身上变出来，她一边看一边笑一边叫一边擦眼泪的模样，让我看了像着了魔。

那天以后，我就常常把变魔术的一些小道具带在身边，盼望着她随时会出现，随时要求我再变魔术给她看。她说不定什么时候会出现，有时候每天都来，有时候一个星期会出现一次，有时候，整个星期都见不着她。说话的都是她，我只负责听，还有变魔术给她看。曾有几次她说累了，就这么靠着我睡着了。我从来没有跟女生靠得那么近过，紧张得差点忘了呼吸。

我曾经多次告诉自己，下一次见到她的时候，要跟她说我喜欢她，但是，每一次见到她，我都没有勇气把喜欢她的话说出口，我甚至没有勇气跟她要电话号码，没有勇气问她什么时候会再来。大半年了，我只是每天没有课的时候便到那儿去，一边看书，一边等她，盼望着她出现。

有天她出现时，带了一个男生过来。我很愕然。她跟我说他是她的男朋友，之前分手了，现在又在一起了。他跟我说，谢谢我之前一直变魔术给她看，让她没有那么伤心，但是以后她不需要我的魔术了，因为，他们又在一起了，她不会再伤心了。我的心像刀割一样痛。还有，最气人的是，那个家伙，当我的面，一只手一直在她的背后由上至下，又由下至上地摸来摸去，我看了就觉得气，觉得他像个色魔。直觉告诉我他不是个好人。

这两个星期，我试着去跟踪他，发现他不只跟她在一起，他也跟别的女生在一起，而且他的贱手也是很不老实地摸来摸去。我远远拍了一些照片，想要给她看，让她知道他不是好男人，可是，她会相信吗？如果她不相信我的话，她会不会生气我而不再跟我做朋友？我要怎么证明给她看她的男朋友不是个好男人？

阿波

答内向的阿波：

你竟然玩跟踪？真的是太令人难以想象了。

我劝你最好赶快停止跟踪，免得被人误会你是变态或有不良企图。

在她伤悲的时候，你陪伴了她。稍微主动的男生，也许已经成功乘虚而入，把她变成自己的女朋友，你却因为内向而平白错失了表白的机会。

阿波，你认为她曾经有那么一点喜欢你吗？她找你，是因为你是个好听众，一个可以让她放心靠着睡的老实人，还是因为，她有一点儿喜欢你？试试细心回想一下你们在一起的点滴，想一想她对你的态度，她究竟是把你当作什么？

阿波，如果你真的喜欢她，大大方方，堂堂正正地告诉她，不要逼她马上在你与他之间做选择，给她一些时间证明谁才是最爱她和适合她的那个男人。换作我是你，我不会把那些偷拍的照片给她看，因为如果我是她，我会觉得跟踪我男朋友的人很变态，无论这个人跟踪我男朋友的出发点是什么，我都会疏远这个人，甚或提防这个人。所以，喜欢她便堂堂正正地去追求她，无论结果是什么。

阿波，这是你人生中的一堂课，我们得堂堂正正地去争取我们想要得到的东西，或许会成功或失败，关键是我们得把握时机积极争取和追求，万一失败了，也得坦然去接受，放眼下一次的机会。不必去证明他不是个好男人，你只需要证明你自己是个怎么样的人便已足够。

犀利人妻

犀利人语：我们得把握时机积极争取和追求，万一失败了，也得坦然去接受。