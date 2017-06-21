千斤建材扛上峨嵋山 日赚千元供儿念书 国际新闻

中国一名女背工邓淑芳每天扛千斤建材登上高耸的峨嵋山，小小的身形如此能负重，让她成为了网红。她笑着说，赚钱是为了给孩子念书，每天这样大概能赚人民币200多元（约125令吉）。

成都商报今天报导，42岁的邓淑芳在峨嵋山金顶一带工作，她佝偻著瘦弱的身体、背100公斤建材上山的照片被拍到后，网友纷纷转发。仅在人民日报的官方微博上，转发超1.2万，留言超1.3万，近10万个讚。

邓淑芳说，自己每趟能背100公斤，这样的实力，即使在男性工友中排名都是在前面的；在金顶做背工期间，她每天大约要背10趟，加起来1吨多，每趟大约可以赚20元，每天大约可以赚200多元。

每天赚200多元，和种茶叶、务农的收入相比，邓淑芳很满意。她说，以前务农时就常常背东西，现在做2、3个月的收入相当於在家一年的收入了。

背了一段时间后，邓淑芳还将丈夫一起叫了过来当背工。她表示，大女儿出嫁了，小儿子才读初一，以后上学还需要花很多钱，赚钱就是为了供孩子读书，读书了以后才有前途。

峨眉山金顶管理处相关负责人表示，金顶上正在建设金顶综合整治二期工程，受交通条件限制，多年来金顶上修建山道、庙宇的一砖一瓦大多都靠背工，金顶上现在大概有200多名背工。