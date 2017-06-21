比利时火车站恐袭爆炸 炸弹客被士兵开枪击中

比利时布鲁塞尔中央火车站发生爆炸，紧急疏散，一名身穿炸弹腰带的炸弹客被士兵开枪击中，有传疑犯已经死亡，但官方暂未正式确认。有指凶徒在引爆炸弹时曾以阿拉伯语高呼“真主伟大”，警方目前仍在调查案件。除疑犯外事件没造成其他人伤亡，检察官定性事件是一次恐袭。

事件在当地时间晚上发生，有指疑犯当时背着帆布背包及身穿炸弹腰带，走入布鲁塞尔中央火车站。有目击者声称疑犯在以阿拉伯语高呼真主伟大后，火车站内便发生了小规模爆炸，士兵其后上前调查，发现疑犯的衣服内捆满了电线便对他开枪。当地一间电视台更指疑犯带着行李炸弹，但未能证实相关说法。

警方则表示，警员及军人接报后到场，并搜索疑犯的位置。疑犯得知自己被军人发现后，便企图引爆身上的爆炸装置，军人此时对他开枪。一名检察官向记者表示疑犯当场被击毙，但警方发言人则指暂仍未能证实疑犯是否已死。

警方发言人表示：“布鲁塞尔车站发生事故，一人附近发生爆炸，那人已被现场士兵制服。”警方现时在数个车站加强保安，强调一切已经受控。警方又指，据初步资料显示，车站仅轻微损毁，但详情仍在调查当中。