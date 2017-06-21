雨天接孙后失踪 林亚花卧尸河边 国内新闻

（新山20日讯）老妇雨天接孙后失踪案，68岁林亚花失踪约42小时后，不幸被发现死在河边。

今天中午12时许，老妪林亚花的37岁女儿林丽霞接获到马来朋友的热心通知，得悉在柏伶花园苏特拉路甘榜河边发现她的母亲尸体，因此即刻与丈夫黄伟超赶往认尸。

她指出，从死者所穿的红色上衣、发色和身型来看，估计就是母亲。不过，死者所穿的黑色裤子，不翼而飞，可能被肿胀的尸体撑破后冲走。

她们等候消拯人员及蛙人抬起时，已哭成泪人。

据悉，死者家属还携带了被单，等待母亲尸体抬起时为老人家盖上，不让逝者“着凉”。

下午4时10分，消拯员把尸体抬离河岸，交由警方送往新山苏丹后阿米娜中央医院太平间解剖。由于死者戴有一枚戒指，家人须先去医院认尸，看能否凭戒指确认死者身分。

林丽霞说，母亲一直以来都健康，无需子女操心，万没料到竟如此不幸，让她悲痛欲绝。

新山南警区主任莫哈末泰益证实说，警方以猝死处理。

中午11时，民主行动党士姑来州议员巫程豪才探望老妪家属，刚离开便接到噩耗，于是到河边了解情况。

他受访时，要求新山中区市议会为案发的沟渠围起栏杆，因为沟深5英尺，有安全上的疑虑。

林亚花是印尼华侨，是于前天傍晚6时在东方花园43路住家外，撑伞准备接放学搭校巴返家的8岁外孙黄俊杰，不料在倾盆大雨中失踪。