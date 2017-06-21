强奸犯拘留室逃脱 又入屋劫掠图性侵 国内新闻

（吉隆坡20日讯）27岁强奸犯从警区拘留室逃脱后竟再犯案，入屋劫掠甚至企图性侵女住户；但在警方深入调查后，疑犯终于在案发16小时后重新落网。

这名逃犯被指7日在雪兰莪州巴生兰斗班让某住家行窃，并性侵女屋主，警方接获投报后，于10至13日在首都与巴生，拘捕5名包括27岁主要疑犯在内的涉案者。

他们较后获得延长拘留7天后，原于星期二被带到巴生法庭面控。

不过，其中一人于星期一下午3时许，竟从巴生警局拘留室逃脱。

随后，他在匿藏的地点再次作案，还企图强奸一名女住户。

巴生北警区主任莫哈末尤索夫助理总监说，星期一下午3时许，这名是案中主要疑犯的印尼籍逃犯，在警区拘留所声称要上厕所，于是，警员守在门外。

他说，逃犯伺机在厕所格间撬开窗口铁支，从窗口爬走。警员发现疑犯逃走，马上上前拘捕，但疑犯迅速跑入警区后方的树林，复与早已在树林等候的接应同党，乘车逃走。

他指出，疑犯随后在莎阿南第26区甘榜峇鲁希康，闯入民宅劫掠，逃犯更色心大起，企图性侵女住户。

“警方随后成立专案小组，于星期二凌晨1时许确认逃犯下落后，暗中监视，待上午7时许才在有关村庄内，拘捕逃犯。逃犯落网时身穿便衣，左手仍扣住手铐。”

莫哈末尤索夫说，警方会就此事，要求加重逃犯刑罚，警方目前追查逃犯同党的下落。

警区设备有待提升

莫哈末尤索夫认为，警区设备有待提升，防止会有疑犯轻易逃脱的案例再次发生。

他说，他曾多次申请提升警区设备，但迄今没有下文。

“警队经费不足，警区的提升工程遥遥无期。”他星期二上午在巴生海峡大道出席配合开斋节而举行的“安全行动11”推介仪式后，提及此案进展时，这样透露。

他说，警区现阶段将对外要求捐款，以尽早完成警区设备提升的工作。