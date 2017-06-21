理性看待一马公司诉讼 副外长促民勿未审先判 北马新闻

（北海20日讯）副外交部长拿督斯里理查马力肯促请民众，理性看待一马公司被美国司法部提出诉讼的事件，以免在事件未明朗前就未审先判，违背法律精神。

他说，如今有关事件尚未进入提控，且没有经过辩护环节，因此，过早对涉及事件的一马公司下判，让人觉得有关方面是否另有居心，所以他希望民众应该冷静看待，让有关事件带入法庭，等候法庭裁决。

他也认为，虽然美国司法部就一马公司提出的司法诉讼，但这并不代表美国政府立场，不能将之看做是美国对我国的一种表态。

他是在今午出席朝圣基金局颁发援助品给1000名受惠者后，受询时这么表示。

他补充，如果美国当局真的有确凿证据，早就可将此案带上法庭，或传召相关人士协助调查，如今单凭一方的片面之词判断一马公司是否有罪，仍然言之过早。

“如今当局贸然列出各种控状，谁是幕后黑手，或者投诉者，目的何在应该都一目了然。”

美司法部充公资产 不包括“一号官妻”珠宝

美国司法部在展开第二波对一个马来西亚发展公司资产遭挪用充公上，所寻求充公的资产涵盖一些珠宝，但这不包括“一号大马官员妻子”所购买或获得的珠宝。

虽然如此，司法部声称，其（一号大马官员妻子买或获的珠宝）的资金来源，却跟投诉所阐述的指责高度相关。

网络媒体《当今大马》引述美国司法部发言人的话，这么指出。

不过，发言人拒绝透露更多的详情，包括接下来的调查是否属于刑事范畴。

由于调查还在进行，一旦美国司法部找到新的证据，预料将有新的宣布或揭露。

上周五，美国司法部在最新一波充公行动中说，一马公司多达45亿美元遭到挪用，并寻求充公源自一马公司的5亿4000万美元资产。

加上去年7月与上周的首两波行动，此案要充公的资产加起来，总共达到约17亿美元，而这包括许多豪华房地产、游艇、珠宝、多家公司的股权、电影权利，乃至各种艺术品。