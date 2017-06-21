魏木荣促槟政府认真规划 改造大山脚政府旅社 北马新闻

（大山脚20日讯）槟州马华公共服务与投诉局主任魏木荣促槟州政府，认真规划及落实大山脚政府旅社（BM Resthouse）改造计划，否则废置这地方等同浪费公帑。

他说，有关政府旅社在60、70年代就已存在，是当时的地标，也是当年旅店设施中最为高级的建筑物，是政府人员来到大山脚必定入住的旅社。

该旅社坐落在居林路旁，与大山脚修道院国民型中学毗邻。

08年换政府后废置至今

魏木荣周二在记者会上指出，该旅社自2008年槟州换政府后便开始废置至今，导致原先环境优美的地方，如今野草处处一片破烂荒凉，让他感到十分痛心。

他说，马华曾多次建议槟州政府，将该旅社改建为消遣的地方，或提升为公共停车场，方便修道院中学家长接送孩子上下课；然而时至今日，该处仍旧是一片废墟。

他表示，经马华不断提呈建议，地方政府委员会主席曹观友在州议会上透露，指州政府计划将该旅社改建为停车场。

他指槟州首长林冠英是外州人，对当地人情怀不甚了解，一如大马人向外籍劳工诉说对大马的感情时，对方无法感同身受一样。同时，他也炮轰国、州议员“不知道在做什么”，质疑土生土长的大山脚区国会议员沈志强办事能力之余，再意指两名州议员，即武拉必区州议员王国慧及巴当拉浪区州议员章瑛，也是外州人。

出席记者会者尚有马华大山脚区团团长尤沈峻、妇女组主席吴瑞音及大山脚社区居民委员会主席陈扬邦等。