拉曼大学谢宇豪副教授 获首尔最佳口头报告奖 国内新闻

（吉隆坡20日讯）拉曼大学理学院谢宇豪副教授于日前在韩国首尔举办的第五届首尔国际内分泌与代谢大会（5th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism）上获最佳全体口头报告奖（海外组）。

他的获奖论文“多巴胺受体D2基因（DRD2）Taq1多态性与马来西亚受试者的饮食行为和肥胖症的相关性研究”，探讨了大脑化学递质多巴胺受体D2基因编码变体对情绪饮食、特定食物的选择和肥胖症的影响。

此研究论文也将被收录在汤森路透期刊引用报告（Thomson Reuters Journal Citation Report）里的《亚太临床营养杂志（Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition）》。

他表示，“这项研究的研究对象是拉曼大学的学生，研究中，我们发现基因变体似乎对不健康的饮食行为和肥胖症具有保护作用。”

他透露，“马来西亚是亚太地区拥有最高肥胖者比例的国家之一。依据马来西亚国家健康与发病率调查显示，成年人超重和肥胖症患者的比率分别为33.4%和30.6%。

“环境和遗传因素都会造成肥胖症，而遗传因素更构成了人体质量指数（BMI）的40%至70%。因此，我们的小组解析了某些基因变体如何导致一个人的肥胖倾向。”

谢宇豪副教授活跃于研究基因变体与肥胖症及相关症状的关系。迄今为止，他和自己的研究团队已进行了超过20篇与肥胖症相关的研究出版。