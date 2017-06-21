槟火箭“停止霸凌运动” 佳日星斥政敌指控不合理 北马新闻

（槟城20日讯）槟行动党署理主席佳日星怒斥政敌，指控其消费遭霸凌至死的18岁印裔少年纳文，不合情理。他宣布槟火箭启动“停止霸凌运动”，并成立以槟火箭妇女组主席林秀琴为首的特别小组。

“我身为人父，无法想像纳文父母失去孩子的悲痛。他们（政敌）怎能说我消费纳文？”

他周二在槟行动党总部召开记者会，强调本身针对纳文事件在脸书发表的帖文，并非无的放矢，本身说法意指一切（霸凌行为）源自大马教育制度的失败，是有其基础的。

佳日星6月16日在脸书发帖，哀悼逝世的纳文时，帖文写有“问题的症结在于中央政府没有阻止这事件发生，才让纳文家庭遭遇此事”。有关说法被一些政党人士和西报专栏文抨击“政治化”。

帖文“中央”指教育体制

佳日星强调，本身要强力捍卫本身说法，因为其帖文的“中央政府”意思，是指在中央政府领导下所制定的教育体制，其课程教育内容是失败的，才导致国内霸凌事件频生。

他也现场读出一名玛拉工艺大学任教的社会学讲师，在其刊登于西报的专栏文中，也提及霸凌事件发生，可归咎于大马教育制度失败所致。“我回想40年前读小学开始，从来没有一课是教育我们不要霸凌的，你们记得吗？”

由林秀琴领导该运动

为向霸凌事件说“不”，佳日星宣布槟行动党“停止霸凌运动”正式启动，并由槟行动党妇女组主席林秀琴为首，成立特别小组以领导是项运动。

他说，槟火箭也设有法律支持小组，给受害者提供法律援助。小组成员包括诗里德里玛州议员雷尔和武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴。特别小组也设有投诉热线，并设制秘密支援小组予“吹哨者”（投报者）。

另外，槟州福利、爱心社会和环保委员会主席彭文宝指出，委员会2年前，与威省多所学校合作推动“弟子规”，以培养学生德行，均取得不俗效果。

由于热线未设立，目前有任何投报可致电槟行动党总部：04-2288482。出席记者会的有槟火箭州秘书林慧英、槟岛市议员王耶宗、卡拉、瑟丽娜、槟妇女组宣传秘书陈美玲、副宣传秘书郭玉琪和槟社青团秘书陈劲达。