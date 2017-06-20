【健康秘诀】注意头痛原因

身体某个部位疼痛是司空见惯的现象，很多疼痛无关紧要，比如轻微的外伤，因为这种疼痛没有造成内部损害，过不了多久就会消失。有些疼痛则不然，必须弄得清楚。

头痛有各种原因和症状，如果疼痛持续恶化，就有可能是罹患了蜘蛛膜下腔出血和脑肿伤等疾病，所以一定要前往医院接受诊疗。

有很多人患有经常性头疼，这种头疼分为紧张性头痛、偏头痛、群发性头痛3种。

{1}紧张性头痛：是由于头部与颈部肌肉持久地收缩所致。长期工作紧张、姿势不良、头颈部肌肉紧张、痉挛性收缩等均可导致头痛。预防紧张性头痛最重要的是要注意休息，如果开始头痛，可以采取与缓解肩部酸痛相同的方法，以缓解头痛。转一转脖子、扭动肩膀也很有效。

{2}偏头痛：则是表现为有节奏的阵痛，持续数小时以上的疼痛。哪怕是呼吸、稍微动动、转转脖子，都会加重疼痛。还有的人受噪音影响，偏头痛也会加重。所以，缓解偏头痛可以服用镇痛剂，在安静的场所好好休息等办法。

偏头痛的诱因有很多，压力、气候、特殊的饮食等都可以诱发偏头痛，特别是酒精、咖啡因、巧克力、调味料等食品。请仔细回忆一下，是不是吃了这些特别容易引发头痛的食物。如果记不起来，就建议做一个“头痛日记”。记下头痛的年月日时、头痛持续的时间、疼痛的症状以及头痛发作前的饮食清单等等。这样便于我们找到自己头痛的诱因，以后尽量减少头痛。

{3}群发性头痛：不仅表现在头部，有时还会出现单只眼睛疼痛，而且还会伴有流眼泪、鼻塞、头部感觉不适的症状。头痛一般在一个时间段发作，也会随着光的变化、季节的更替发作。头痛一般发作一个小时后就慢慢减退了，头痛之后最好躺下来稍微休息一下。

不管是哪种头痛，都与精神压力有关。因此不管日常的工作有多么繁忙，也应该抽空，哪怕只有10秒钟，眺望一下屋外的林木天空，放松心情、解除压力。