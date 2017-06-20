【健康关注】慢活放轻松 稳定自律神经

要让自律神经维持平衡，可以从放慢生活节奏开始，不管是生活态度的养成或是学会纾压呼吸法，甚至是各部位的伸展运动，都可以避免自律神经失调。

静心呼吸法放松身心灵

呼吸是再简单不过了，但你知道正确的呼吸，能够稳定情绪吗？事实上，许多研究都指出，透过特定的呼吸模式，不仅能够消除压力、疲劳及愤怒，也能让人感到平静、放松。

呼吸法是治疗自律神经失调最有效的方式，但同时也最困难的方法，原因是调整呼吸必须从“心”下手；只要学习能够放松身心的静心呼吸法，对于不易入睡、紧张性头痛、肩膀僵硬，乃至于整体的健康，都有不错的成效。

【步骤如下】

找个安静的地方。 像打坐一般将两条腿交叉盘起来。 这时将所有的心思都摆在一旁，就算车子经过、鸟飞过，有任何声音都不理会。（假使思绪难以平复，想着美好的事情也可以。 像练气功一样，利用腹式呼吸，慢慢吸饱一口气，这时候可以感受到横隔膜下压的感觉。 吸气到不能再吸时，慢慢吐气，想像自己把所有的不悦、不开心、病痛都吐出来。 连续做个好几十回，最重要的是要持续，相信不久之后一定会看到成效。

思绪的放空是需要学习的，假使刚入门的人难以放空，不妨在练习呼吸时，借着想像美好的事情，比如旅游时大自然带给你的感动、一望无际的天空等画面，因为我们的脑袋单想着“美”这件事情，就能让内心深处感到很舒服。只要身心达到这种舒服的状态，就能达到治疗疾病的作用，这就是为什么那么多人推崇冥想，是有道理的。