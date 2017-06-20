【健康运动】 拉筋放松小腿 平衡自律神经消水肿 元气｜活力

从25岁开始基础代谢下降，稍微吃的不健康立刻反映在皮肤上、稍微睡不好隔天就累得不行、很容易水肿，身体浮现的种种信号，让人不得不感叹岁月不饶人，而面对恼人的水肿和虚寒，不妨每天进行一些简单的伸展，帮助改善下半身循环，排出老废物质和多余水分，还能帮助入眠！

重力会让下半身循环变差，老废物质容易囤积，可以捏捏看自己的小腿，如果太过僵硬，代表可能走路姿势不正确，导致小腿失去柔软度，而如果软软的，乍看之下没问题，但如果摸起来冰凉，或是用手指按压会留下指痕，也代表着有水肿问题，2种都会让老废物质囤积。

而市面上有许多运动教学以及美容美体资讯，都会提倡拉筋对人体的好处，这是因为现代人压力大、长久站久坐又缺乏运动，让肌肉筋骨总是处于紧绷状态，拉筋能放松肌肉，刺激自律神经中的副交感神经，促进全身血液循环，若睡前稍做简单伸展，还能助眠放松。体适能伸展教练上田夕子也指出，拉筋可舒缓肌肉长久以来累积的疲劳，提高体温，持之以恒具有燃脂功效。

提高腿部循环这样做

提到拉筋，可能会想到得把身体扭来弯去，又痛又累，其实只要用点辅助工具，不须咬牙勉强做高难度的动作，即使没有专用工具也不必担心，用杂志、电话簿就能制作高低差，轻松进行简单的靠墙伸展。

步骤{1}：

脚底贴地，脚掌踩上辅助工具做出来的高度。

步骤{2}：

双手扶着墙壁，腰笔直挺立保持姿势端正。腰部挺立的姿势，会感觉到整个小腿、尤其是上半部有伸展开来的感觉。

步骤{3}：

保持姿势的同时，要注意臀部不要往后突出。维持30秒钟。

步骤{4}：

接着转移重心，再维持30秒钟。最后回到原来挺立的位置，再30秒钟。