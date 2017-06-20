叶舒惠构思制作短片 3分钟教你分类垃圾 北马新闻

（槟城20日讯）YB服务中心构思和制作短片，3分钟教你分类垃圾！

为了让人民更有效地了解如何进行垃圾源头分类，玻璃池滑区州议员叶舒惠服务中心构思和制作一段长达3分钟的视频，通过日常生活作息，展示如何实践垃圾源头分类。此短片获得槟州政府赞助1万9500令吉，并获得槟州绿色机构、槟岛市政厅、威省市政局配合。

叶舒惠提及，内容包括烹饪过程、办公室内和开派对时，可如何进行垃圾分类。目前视频备有马来文以及英文版本，未来将考虑于推出中文及淡米尔文版本。

她提及，这些视频将上载到槟岛市政厅、威省市政局和槟州绿色机构的官网、优管（Youtube）、叶舒惠的脸书，欢迎民众浏览。（马来文版本：https://youtu.be/xywOIr7cNQ4及英文版本：https://youtu.be/cw-Dildoxig）。她说，她将录制50份光碟，免费提供予玻璃池滑区内所有高楼共管委员会（JMB）。

叶舒惠是于周二早上移交该视频予Grandview Condo高楼共管委员会时，如是指出。

曹观友：槟再循环率全国最佳

槟州地方政府委员会主席曹观友指出，有些政党批评槟州政府施行的垃圾源头分类计划不认真又浪费钱。对此，他反击指威省市政局和槟岛市政厅的再循环率，分别达42%和38%，是全国表现最佳的州属。相反的，中央政府设下在2020年达到20%再循环率的目标，如今连10%也未达到，应觉得羞耻。“要批评别人之前，应先问自己有什么贡献。”

每家每户检查黏上贴纸

槟岛市政厅环境及卫生官员莫哈末罗瑟表示，槟岛共有50万户住家单位，该部门目前上门到每家每户检查时，一旦发现有民众未将垃圾分类，或错把已分类的垃圾放入垃圾桶内，他们将在垃圾桶表层黏上贴纸，提醒民众。

他解释，民众应把已分类的垃圾放在垃圾桶旁，而非丢进垃圾桶内，因为载收循环物的罗里的责任是拿走放置在垃圾桶旁边的物品，而垃圾桶内的物品则由垃圾车载收。

槟岛市政厅建筑部主任尼克阿里夫则提到，槟岛共有1253栋高楼，目前发现大部分廉价组屋都没有资金购买放置回收物品的垃圾桶。对此，曹观友表明将会商讨对策，并考虑可设立如在五条路的资源回收中心。

出席记者会的包括槟州秘书署的槟州垃圾源头分类小组主任温乃坤、威省市政局城市服务主任莫哈末傅艾、Grandview Condo高楼共管委员会（JMB）主席陈国谦、委员李经发、拉加等。