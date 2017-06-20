庙会拨款与名英祠产权待处理 陈嘉亮吁黄伟益别模糊焦点 北马新闻

（槟城20日讯）针对丹绒区国会议员黄伟益到槟民政党总部前闹场一事，槟州民政党州委陈嘉亮担心有关槟州宗联委7万令吉庙会拨款及名英祠产权问题新闻焦点被此事模糊掉，因此今日更改地点再次召开记者会说明。

陈嘉亮周二在民政党峇眼达南支会主席吴明华陪同下，在爱情巷名英祠产业前召开记者会。他在会上表示，昨天黄伟益在民政党总部前召开的记者会是厚颜无耻的表现，而且其闹场也让他担心其新闻焦点被模糊。

他说，昨天他向黄伟益询问有关7万令吉庙会拨款及名英祠产权问题时，对方都以满口称敷衍了事及逃避的态度回应，而且只会一直致谢。

“不断重复说谢谢是不是代表说槟州行动党政府为了7万令吉及产业而向人民说谢谢？我希望黄伟益或州政府针对此“致谢词”做出澄清，并给予庙会主办当局交待。”

他直言，7万令吉对庙会主办当局是大数目，但对常把最会赚钱州政府挂在嘴边的槟州政府来说，7万令吉并不是大数目。然而，经过2年，该事件还是无法解决，而州政府提出归还名英祠产权一事，为何还要拖呢？反而州政府通过州议会商讨向中国借钱的大事都能在短时间解决。