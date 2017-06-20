卢界燊：2法令功能一样 “林冠英如自掴巴掌”

（槟城20日讯）槟州民政党青年团代团长卢界燊揶揄槟首长林冠英，为何用了3个星期的时间才说出首长机构（CMI）法令与州秘书机构（SSI）法令功能一样，岂不是自掴一巴掌，承认售卖太子道地皮是一个人的决定。

卢界燊是于周二上午在民政党总部召开记者会，在记者会一开始时，他表明，原本要在周一召开记者会，但是行动党却派人来阻止导致场面混乱，不过该举动更激发他们继续发问，勇敢质问州政府。

他提及，林冠英指首长机构（CMI）法令与州秘书机构（SSI）法令雷同，对此他质问，若是一样的法令，为何州政府需要成立首长机构，更何况两名前任首席部长可以在没有首长机构法令之下，完整地管理槟州。

他说，州政府售卖太子路地皮事件已经过了三周，但是州政府至今不仅没有解密文件，当州政府指国阵政府使用的州秘书机构法令与首长机构法令一样时，根本就是自掴巴掌。“若州秘书法令仅赋权于州秘书一人，那行动党槟州政府指这两项法令是一样的时候，即是在确定首长机构中仅有一个人的决定，两者不同的是这权力赋权予不同的人。”

应解密相关会议记录

尽管现场有媒体指林冠英并没有指CMI与SSI工程雷同时，卢界燊说，州政府不要带大家走花园，应该直接解密相关会议记录及文件，让全民知道事情的真相。

他补充，得知林冠英也阅读自己的专栏，真的高兴到无法入眠，但是人民是有言论自由，可以通过各管道来发表言论。槟州民政党宣传局主任黄志毅也出席这场记者会。