【武吉免登城市中心三井购物中心奠基礼】纳吉间接驳斥在野党言论 大马续成各国投资据点 国内新闻

（吉隆坡20日讯）首相拿督斯里纳吉指出，大马继续成为各国投资的重要据点，间接驳斥在野党的轻率、毫无根据且具有种族主义的指控。

他说，大马政府一直都非常欢迎外国在大马的投资，无论是来自日本、沙地阿拉伯、中国、美国或新加坡。

“只要你能为我国的经济增值、增加就业机会、带入新科技发展，甚至是为出口增值等等，大马都无任欢迎这些投资。”

纳吉周二为武吉免登城市中心和三井购物中心举行奠基仪式致词时举例，自己曾在2015年5月为吉隆坡国际机场附近的三井名牌城主持开幕，而三井公司也将在明年初完成第二阶段的扩建计划。

“这些都显示外资对我国保持的信心，他们无需理会在野党的理论，尤其是轻率、毫无根据且具有种族主义的言论。”

出席活动者包括第二财政部长佐哈里、联邦直辖区副部长拿督罗加、城市发展局控股公司（UDA）主席拿督斯里莫哈末沙费益、雇员公积金局（EPF）首席执行员拿督沙里尔，以及绿盛世集团主席丹斯里刘启盛等人。

日方代表包括日本驻马大使宫川真喜雄、三井不动产株式会社常务执行董事船冈昭彦、执行董事大林修和副执行董事福井健人等。

武吉免登城市中心和三井购物中心设立在旧富都监狱，它将成为综合性发展项目，集商店、办公室、公寓和酒店于一身。

其中，届时也成为著名LaLaPort在东南亚的分店之一，整体购物中心面积占地8万2600平方米，拥有300家店面，是三井公司在海外最大的商场。

尽管旧富都监狱被拆除后，仍有不少传言和消费者顾虑，担忧该处“有鬼”，但纳吉在致词时打包票，指一旦工程竣工，是不会有鬼，并笑言如果有，大马有最好的驱魔巫师。语毕，全场哄堂大笑。

纳吉也说，小时候常常行走在旧富都监狱一带，如今早上回到这里主持开幕时，却已经忘记了当初的景象。