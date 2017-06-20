夫负伤送爱妻最后一程 “为孩子撑下去” 国际新闻

（新加坡20日讯）一家五口乘车失控撞围栏酿一死四伤，受伤丈夫忍痛出院，负伤送爱妻最后一程。

致命车祸发生发生于前午1时50分左右，地点是实里达高速公路（SLE）朝武吉知马高速公路（BKE）方向、靠近淡滨尼高速公路（TPE）出口处。一家五口乘车失控撞围栏，38岁母亲与3岁幼儿抛飞出车外，母肉身护儿当场丧命，酿一死四伤惨案。

死者是38岁女商人梁燕莉，伤者是37岁丈夫翁冠明（装修商，译音）以及两人的三个儿子，分别3岁、7岁和10岁。

翁冠明告诉记者，妻子的丧礼需要和家人商讨，也有很多事要处理，因此希望能尽快出院。

“如果照X光没事的话，只要套上脊椎护箍，让它自然好，应该很快就能出院，若需动手术，我也希望能加快进行。”

访问中，翁冠明也数次提到，他会为孩子会撑下去，绝对不会倒下。

记者昨午走访医院时，翁冠明已下床尝试走动，他吊着点滴，腰间套着脊椎护箍，一手扶着支撑杆，举步艰辛。不过，当旁边的护士试图要扶着他时，他却马上用手推辞，并表示自己可以，凸显他想出院的意志力。

死者的八名男女亲友今早到殓尸房认领遗体，其中还包括套着脊椎护箍的死者丈夫。他们均神情凝重，记者向死者丈夫询问时，对方不愿置评。