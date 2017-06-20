就与亚洲金融合并 马建屋向国行申请 经济新闻

（吉隆坡20日讯）马建屋有限公司（MBSB，1171，金融组）已就与亚洲金融银行（AFB）合并的计划，向国家银行提交申请，令这家非银行贷款机构向全方位回教银行地位迈进。

马建屋昨日向大马交易所报备，已在规定的6个月期限内提交申请，以寻求国行和/或财政部的批准。

该集团表示，一旦接获国行的决定，才作出进一步公布。

早前消息透露，拟议的计划涉及马建屋以1.2和1.5倍之间的本益比，收购亚洲金融银行的资产和负债。

据了解，亚洲金融银行的4名股东中，只有卡塔尔回教银行（持股66.67%）和巴林金融资产WLL（6.67%）计划退出，而RUSD投资银行有限公司（16.67%）和Tadhamon国际回教银行（10%）希望留在扩大后的银行实体。

因此，这项交易料涉及现金和股票，欲留下的股东将获得股份。

国行于去年12月21日，同意让雇员公积金局持有60%股权的马建屋，与亚洲金融银行进行合并洽谈，并予以至6月21日的6个月时间内完成谈判。

这项合并将创建继回教银行控股有限公司（BIMB，5258，金融组）之后，我国第2大独立回银，总资产达478亿1000万令吉。

闭市时，马建屋起5仙或3.79%，收报1.37令吉，成交量有3363万600股，为今天第6大热门股。