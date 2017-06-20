交易毫无生气 大马股市下跌8点 经济新闻

（吉隆坡20日讯）今日大马股市走低，对隔夜美股大幅上涨加以忽视。交易毫无生气，因大多数投资者按兵不动。

尽管隔夜美国股市大幅上涨，但大马股市不起反跌，因一连串负面因素打击了投资者对股市的信心。

明讯复牌急落、令吉兑美元走软、国际原油价格下跌不休，以及在美联储于上周宣布加息0.25%后，包括主席耶伦的多名美联储官员纷纷发出更鹰派立场的言论，都是拖累本地股市走低的因素。

此外，日前政府突然宣布要向更多主要食品征收消费税，虽然之后又宣布取消，但这已给市场和投资者留下了阴影。

一名市场分析员称，虽然政府这次很快就宣布取消向更多主要食品征收消费税，但人们担心这可能只是暂时性的取消。

大马富时隆综合指数闭市时报1780.71点，下挫8.19点。富时全股项黄金指数落58.39点而至12657.97点，但创业板指数上升18.66点而至6193.64点。

大市的上升股有311只、下跌股达544只及390只企稳。

成交股额仅18亿640万1200股及总值21亿8203万2902令吉。