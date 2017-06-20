令吉兑美元趋软至4.2820

（吉隆坡20日讯）今日令吉兑美元汇价下跌。不过，马币兑其它主要货币却全面走强。

分析师称，美元兑主要货币走强，以及国际原油价格下跌不休，均促使令吉承压。

随着美联储在上周三宣布今年第2次加息，以及美联储主席耶伦及其同僚发表更偏向鹰派的言论之后，美联储三号人物杜德利周一在讲话中称，现在暂停紧缩周期将伤害经济，美国的加息周期“目前为止一切顺利”。他发表该言论过后，美元汇价应声快速走高。

令吉兑美元汇价闭市时报4.2820/2850，较昨日之4.2760/2790贬值。早上开市时，令吉兑美元报4.2815/2845。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.0921/0947趋稳至3.0863/0890、兑每百日圆由3.8526/8567增值至3.8386/8417、兑欧元由4.7853/7903走强至4.7779/7825，以及兑英镑由5.4746/4805增值至5.4373/4424。

另外，中国外汇交易中心公布，20日人民币兑美元汇率中间价报6.8096，较前一个交易日下跌124个基点。此外，1欧元兑7.5918人民币、100日圆兑6.1000人民币、1港元兑0.87315人民币、1英镑兑8.6743人民币、1新加坡元兑4.9113人民币以及1人民币兑0.62748令吉。