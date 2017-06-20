科技股受捧再创新高 美股道指上涨144点 经济新闻

（纽约20日电）周一美国股市攀高，道指与标普500指数再创历史新高。最近以来连续下挫的科技股受到投资者青睐。

道琼斯工业指数上涨144.23点或0.67%，闭市报21528.51点；标准普尔500指数起20.29点或0.83%，闭市报2453.46点；纳斯达克综合指数起87.25点或1.42%，报6239.01点。

在连续两周下挫之后，标普科技股周一强势反弹。苹果公司的股价在美股市场周一交易中从两个月低点大幅反弹，到闭市时上涨4.07美元或2.86%而至146.34美元，是道琼斯工业平均指数成分股中涨幅最大的股票之一。

但消费品股延续了上周五的下跌趋势。上周五亚马逊公司宣布以137亿美元收购全食超市（Whole Foods Market）的消息令零售股受到压力。

此外，雅虎周一开始以Altaba的名义开始交易。

亚马逊股价在周一早盘交易中一度创下1017美元的历史高点。与此同时，全食超市的股价也创下了52周以来的最高点。

本周投资者将继续关注科技股表现。鉴于美联储已经暗示将收紧货币政策、经济数据未能提振市场情绪，投资者担心科技股可能会开始拖累大市下跌。

美联储官员讲话受到市场关注。周一发表讲话的美联储官员包括纽约联储行长达德利及芝加哥联储行长埃文斯等。

达德利表示，美国的通货膨胀率有点低，但随着工资水平上涨与劳动力市场状况持续改善，通膨也会随之提高，使美联储能够继续渐进式收紧美国货币政策。达德利是美联储主席耶伦的亲密盟友。

在上周耶伦的团队宣布在6个月内第3次加息时，她的信心令投资者感到惊讶。之前因为一系列美国经济数据疲软，市场普遍预期耶伦的立场将会更加谨慎。

最近公布的数据表明，美国5月非农就业人数增加13万8000人，低过预期的18万5000人。其他数据则表明美国零售销售下滑、通膨率低于美联储的2%目标。

法股带领欧股市攀高

周一欧洲股市扬升，其中法股跑赢区内其它市场，之前法国总统马克宏的政党在议会选举中获得多数席位。

泛欧优质股300指数闭市涨0.92%，报1541.58点；欧元区蓝筹股STOXX 50指数起0.9%，泛欧STOXX 600指数也攀高0.9%。

英国股市的富时100指数闭市涨60.27点或0.81%而至7523.81点；法国股市的CAC 40指数起47.41点或0.9%而至5310.72点；德国股市的DAX 30指数涨136.22点或1.07%而至12888.95点。

法国内政部对周日97%选票的统计结果显示，新任总统马克宏所属的共和前进党与中间派盟友成为了国民议会中力量最大的势力，赢得577席中的341席。共和前进党创立仅一年时间。

从周一开始，英国官员将与欧盟官员进行谈判，开始讨论英国脱欧问题。与此同时，据英国官方表示，英国再次发生恐怖主义袭击事件，伦敦北部地区的一座清真寺附近发生卡车袭击事件，造成一人死亡多人受伤。