MBI创办人张誉发被捕 贸消部长:或有下波行动 国内新闻

(布城20日讯）国内贸易，合作社及消费人事务部部长拿督斯里韩沙再努丁证实，周一晚展开“代币行动2”逮捕的华裔男子，正是MBI集团创办人张誉发，同时也不排除还会有下一波行动。

韩沙再努丁周二在布城贸消部召开记者会时向媒体证实该名男子为“泰迪·张”（Tedy Teow，张誉发洋名），并认为此次逮捕行动是为了投资者和MBI集团的利益着想而展开。

“根据我收到的消息，张誉法曾致函贸消部说他们没有犯罪，但我认为贸消部还是得采取行动，不单单是为了做出投报的投资者，这其实也对张誉发的集团好。”

“你不能责怪谁谁谁做出投报，如果你真的没做错那就协助我们调查吧！”

韩沙再努丁也强调，“代币行动2”先后在本周和上周冻结MBI集团的户头，那是因为依调查需求而展开的。“我们在展开行动后仍接获其他投诉情报，所以展开行动，确保有足够的证据。”

他也说，当局需要长时间追踪MBI集团过去的金钱流动，所以需要掌握更多的证据，但不表示证据已足够，所以未来还是会视调查进展而决定采取另一波行动。