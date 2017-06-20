伊朗队长吁总统平等对待 “让女球迷现场观战” 体育新闻

（德黑兰20日综合电）伊朗国家队队长马苏德·绍贾伊利用自己的身分为民发声，呼吁总统鲁哈尼废除禁令，让女性球迷都可入球场观战，亲身支持爱队。

伊朗上周在2018世界杯亚洲区外围赛主场击败乌兹别克，成为首支晋身2018年俄罗斯世界杯决赛周的亚洲球队，首都德黑兰街上有大批民众庆祝，当中有男有女。

但当时能在现场亲身见证国家队圆梦的近6万名观众，却清一色是男性。事实上，伊朗女性地位低微，很多权利都只得男性享有；禁止女性进入足球场的禁令，更已持续了38年之久。

拥有丰富外流经验、现时在希腊超级联赛效力的队长马苏德·绍贾伊，就促请总统鲁哈尼改变这不平等局面：“我恳请鲁哈尼先生，准许女士到球场里去。”

“我想，这是很多同样是球迷的女士所渴望的。不过，当这成真，我们将需要可以容纳20万名观众的球场，因为女球迷对足球的兴趣非常之大！我希望，这愿意可以很快成真。”

伊朗顺利锁定世杯决赛周参赛资格后，大军曾在上周三获伊朗总统鲁哈尼接见。不过，马苏德·绍贾伊当时有否面对面与鲁哈尼提出自己的诉求，那就不得而知了。

鲁瓦尼总统的温和政府反对体育场禁止女性，但还无法说服那些有影响的神职人员。