失望总经理突辞职 詹姆斯忧骑士前景 体育新闻

（纽约20日综合电）克利夫兰骑士队老板丹吉尔伯特周一收到总经理大卫格里芬和助理经理特伦特雷登的辞职信。根据联盟内部消息透露，“皇帝”詹姆斯对此感到非常失望。

《看台体育》称，詹姆斯对格里芬离开感到失望，并担心球队未来和发展方向。ESPN透露，丹吉尔伯特没有向詹姆斯咨询过关于格里芬离开的事情，而此前詹姆斯主张续约格里芬。

詹姆斯在推特上力挺格里芬，“如果没有人欣赏格里芬你的话，我会是一个，希望克利夫兰这座城市的人都能谢谢他，感谢你三年来为球队做过的，我们获得过一次总冠军。”

格里芬在2014年5月12日正式成为骑士总经理，15年到17年骑士三进总决赛，期间他的运作为球队拿到2016年NBA总冠军立下汗马功劳。格里芬和詹姆斯合作默契，格里芬尽可能为詹姆斯寻找合适的队友和搭档，缔造了骑士队三巨头。

总决赛结束之后，传出过骑士队要加薪留格里芬，不知最后为何没谈妥。格里芬的离开会让骑士队前景充满变数，今天离选秀大会还有三天，离自由球员市场开启还有12天。格里芬突然离职，会让骑士队处于一种混沌状态。

据透露，格里芬在离职之前，还在商谈关于保罗乔治交易的事情，前NBA球员昌西比卢普斯可能成为骑士队新经理。