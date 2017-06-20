U21欧青赛登顶 幼狮半决赛看俏 体育新闻

（华沙20日综合电）欧洲21岁以下青年足球赛周一上演两场A组赛，“幼狮”英格兰2比1反胜斯洛伐克，东道主波兰则在终场前进球，逼和瑞典2比2，令幼狮暂以4分高踞小组榜首，在4强争夺战中处于有利位置。

对今次U21欧青赛决赛圈期望很高的英格兰，周一与斯洛伐克交锋，只以阿巴谦出任单箭头，未能为对手后防带来太大威胁。第23分钟，幼狮就先告失守，斯洛伐克开出角球，科里恩头球攻破3000万镑（1亿6357令吉）门将皮克福德。

本仗以3分为目标的幼狮，下半场发威，先有效力斯旺西的后卫莫森于50分钟扳回一球；11分钟后，曾1次为成年队披甲的雷德蒙德更射入一球，为球队反先。最终幼狮就凭下半场的这两个入球取胜，在今届赛事终于打开胜门。

上仗与英军踢和的瑞典，同日稍后时间面对东道主波兰，领先优势只能维持约50分钟，终场前输掉12码点球，最终只能与对手踢成2比2，痛失两分。赛后瑞典得2分排小组第3，战绩为1胜1负的斯洛伐克排第2，2战累积4分的英格兰则高踞榜首。

幼狮最后一场小组赛对手为波兰，而瑞典将恶斗斯洛伐克。小组赛3个小组的头名，将可直接晋身4强，余下的一个4强席位，则由两队小组最佳次名争夺。即使幼狮最终未能取得A组首名，仍然有机会出线。