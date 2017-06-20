撤出澳羽 陷拆档大危机 美女东运最后救赎 体育新闻

温可微/许嘉雯无缘出征澳洲之后，吉隆坡东运会料成为她们拆档与否的最后关键赛事。

（前排左起）陈炳顺、谢宜希、赖沛君、（后排左起）陈健铭、国羽混双教练陈仪慧和女单谢抒芽在澳洲赛前聚餐。

（吉隆坡20日讯）由于表现仍然未见起色，还是大马首席羽球女双的“美女组合”温可微/许嘉雯或迎来两人联手7年来最严峻的拆档危机，8月吉隆坡东运会成了她们唯一也是最后的救赎机会。

根据报道，由于在上周印尼首要超级赛表现欠佳，意外地轻易败给了香港的入选赛组合潘乐恩/谢影雪，加上早前在苏杯赛对垒日本强敌也是没达到斗志要求，国家队已将温可微/许嘉雯撤出本周的澳洲超级赛。而且，有可能这支仍占据世界排名第13位的女双直到东运会开赛前都会缺席一系列的比赛，国羽如此安排相信是对她们作出警告之余也势必要两人做好全神贯注的备战训练。

在澳洲赛结束后，直到东运会都没有超级系列赛分站的举行，期间只有三站黄金大奖赛，距离时间最近、下周开打的中华台北公开赛（本月27日至7月2日）中，参赛的大马女双阵容只有国内二、三号组合的林芸如/叶铮雯、邹美君/李明晏以及钟慧琪/吴玥青，并没有“美女组合”的名字。

大马羽总会长拿督斯里诺扎表示已警告“美女组合”，说：“在她们从印尼回来后，（马羽总）已给她们作出指示和提醒，包括我们将她们排除在澳洲赛阵容之外。”诺扎强调和解释说：“如果她们还不够好，派遣她们去澳洲（参赛）也是徒然。我要温可微/许嘉雯知道，我是认真的。我已不能对她们的低迷状态作出妥协。”

此前，“美女组合”也无缘代表大马出征格拉斯哥世锦赛，为的就是给予机会转战吉隆坡东运会证明自己。

“我不会给她们施加毫无来由的压力。我要的是两人可以全力再创高峰，在东运会有所表现。如果她们还不能在这个最后的平台拿出满意表现，我们就不得不将其拆档。”诺扎如此表示。

尽管如此，虽然温可微/许嘉雯在国际公开赛的战绩乏善可陈，多年来仅在2011年印尼黄金赛夺得1冠，但是“美女”在综合型运动会的羽球女双项目上成绩不俗，包括近两届东运分别收获金牌和银牌，2014年夺得共运会冠军和亚运会铜牌，在去年的里约奥运会也成为大马首支打进奥运8强的女双组合。