闽情侣自驾游新疆 沙漠做“沙疗”险丧命 国际新闻

（乌鲁木齐20日综合电）福建一名20多岁邱姓男子近日与女友驾车到新疆旅游，行经至沙漠时，竟换泳衣、掘沙坑将自己埋起，享受天然的“沙疗”。未几，邱男的女友出现心跳急促、意识模糊等症状，连走出沙堆的力气都没有，险些命丧沙漠。

上周日下午2时许，邱男带着女友，驾车从民丰县出发前往塔中；当行至沙漠公路360公里处时，两人觉得远处的沙丘正是他们梦寐以求的天然沙疗场地，于是把车开下路基，换泳衣、掘沙坑将自己埋起享受“沙疗”。惟10分钟后，邱男的女友因高温环境出现不适；再坚持约20分钟后，她更出现心跳急促、意识渐渐模糊等症状。邱男想把女友拉出来，无奈沙土盖得太厚，他费劲地把女友从沙坑拉出来送上车。

可是，当邱男启动车辆准备离开时，车轮又在沙砾中愈陷愈深，无法动弹。由于女友情况危急，电话也没信号，邱男只能将女友安顿在车内，打开冷气后，自己徒步顺着沙丘走上公路，走了半个小时才遇见一辆来自油田的车辆；该车司机刚好要路过检查站，便载邱男一程去报警。

至下午5时45分左右，邱男来到塔中公共安全检查站，连忙向警员求救。警员立即为邱男补充水分，并组织4人救援队带同铁锹、拖车绳、降暑药物等，驾车前往事发地点。所幸邱男女友没有生命危险，在服用降暑药物和水后，慢慢恢复正常。其后，警员与邱男一同把深陷沙漠的车推上路面，两人才得以继续旅程。#