上海霸王餐之王 白吃数百餐从未捱打 国际新闻

（上海20日综合电）上海警方普陀区警方近日处理一案吃饭拒付款案，抓获一名霸王餐之王，他到上海后沿上海14条地铁线路店家，每天白吃两餐，从没付钱，从没因此被打，日前终因吃霸王餐被警方拘留。他一脸无所谓，还高调接受当地传媒访问，像在美食家般点评，在1号线上的餐厅最好吃，16号线最难吃。这位霸王的梦想是绘制美食地图。

被拘留的霸王餐之王姓张，本月10日晚上在普陀区北石路上一家餐厅，点了一份小炒，一瓶黄酒 ，一份饭，总价约100元人民币（约63令吉）。结帐拒称没带钱，亦无手机，说罢趴在桌上睡觉。店员见他耍无赖，报警求助。张欣然接受警方扣留，因为可以吃免费牢饭。张因涉嫌寻衅滋事被普陀警方依法行政拘留。

近日他接受内地传媒访问，指他去年2月底来到上海后，在一年多，每日两餐都是“霸王餐”，他沿上海地铁14条线路，逐条线路逐个站点尝试霸王餐，梦想绘自己的“美食地图”。他还透露，他除吃霸王餐、还坐霸王地铁，电霸王发，但这霸从未被人打过。

张某还总结一套霸王心得，一般不要点太贵的，基本都300元人民币以内，有一次在南京路那边吃多了 ，最后帮该店做了5天打杂。他不怕人家报警，因好人还是大多数，就一小顿饭钱，这些霸王绝学是从乞丐中学来，但他不喜欢乞丐肮脏。