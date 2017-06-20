棕熊皮包骨似大狗 动物园:幼熊不囤脂肪 国际新闻

（郑州20日综合电）有中国网民近日称，河南新乡人民公园动物园里的一只棕熊瘦骨嶙峋，质疑动物园管理不善，令棕熊受虐捱饿。虽然园方管理科负责人表示，该棕熊适逢骨架生长期和换毛期，身体偏瘦是正常，但有动物保护人士认为，棕熊依然过于瘦小。

该些照片是网民前日在动物园拍摄，相中可见趴在水池边的一只熊身形瘦削，骤眼看来更似一只大狗。该网民发微博时称，这只熊看起来瘦骨嶙峋，“不知道是受虐的还是饿的，难道给孩子们看这样的熊吗？”

新乡市人民公园动物管理科负责人周日回应中国传媒时表示，图片中的棕熊确实偏瘦，但仍属健康和正常范围，没有受虐待、生病和挨饿，棕熊的食物亦绝对充足。园方昨日早上亦在微博发布情况说明，表示该棕熊刚一岁多大，正处于身体骨架的快速生长期，不会像成年熊囤积脂肪，加上现在适逢动物的换毛期，会脱掉厚绒毛度过炎夏，而且棕熊的嘴巴较为细长，使棕熊看起来较瘦小。

河南郑州一位动物保护人士表示，新乡市人民公园动物园的这头棕熊体型明显过于瘦小，动物园引进动物时，应该考虑自身的实际能力。