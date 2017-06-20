冯小刚开谯小鲜肉太娘 “想脱又不敢脱” 娱乐新闻

（北京20日讯）据台湾苹果日报、即时与香港东方日报报道。中国导演冯小刚素有“小刚炮”之称，向来有话直说，近日在上海出席电影论坛，提到现在演艺圈盛行的“小鲜肉”文化，狠批“这些孩子啊，太娘。市场怎么会追求特娘的男孩呢？男孩应该阳光，有爷们劲儿。”更狠批：“现在的男孩都很腼腆、俊美，再加上被包装成那样，现在的经纪公司起了很大坏作用。那些照片都不是素颜，都修成杂志那样，搔首弄姿，欲盖弥彰，想脱又不敢脱，你又不是开窑子（意指：妓院）的。”

他提到：“希望现在的偶像能够男子气一点儿。演员可以不知道什么叫好，但是一定得知道什么是寒碜（意指：丢脸）。”不过，他也心疼现在长相俊美的男孩，经过经纪公司包装后，全变成“一把塑胶花”，时间全被经纪公司排满，透露有些年轻演员随时都能睡着，认为艺人还是要有自己的生活。

辛辣发言随即在网络引发正反两极的讨论，有网友认为“说的对。男孩就应该阳光爷们”，也有人反驳“男的都应该包装成冯小刚那样，动不动骂娘那种吗”、“不能一棍子打死吧”。

张艺谋点名大赞鹿晗王俊凯

影坛近年涌现“小鲜肉”艺人，着名导演张艺谋日前接受媒体访问，谈到年轻一代演员时，他相信观众会淘汰劣质的演员。他又点名大赞合作过的鹿晗和王俊凯都很努力：“人也很谦和，合作很愉快。”

张艺谋续指年轻演员要从自身做起，加强个人演技磨练：“有一些演员名气很大，演技还很欠缺。”他表示观众会淘汰真正扶不上墙的演员。