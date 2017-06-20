法国首位华裔议员 陈文雄巴黎高票当选 国际新闻

（巴黎20日综合电）法国“国民议会”选举第二轮投票周日晚间结束，巴黎市议员、巴黎13区副区长陈文雄在巴黎第9选区胜选，成为法国本土首位华裔国民议会议员。当晚包括华人选民在内的陈文雄的支持者在13区区政府守候多时，当区长顾梅正式宣布陈文雄胜选，人群中爆发出阵阵欢呼。

根据法国内政部18日夜间公布的计票结果，作为总统马克宏新政党“共和国前进”（REM）的候选人，陈文雄赢得1万6669票，以55.26%的得票率击败对手、极左派“法国不屈”（FI）的柯诺赫，成功当选国民议会议员。

陈文雄在胜选演说中表示，过去一个多月的历程具有历史性意义。他感谢马克宏总统的信任和选民的支持，并将在今后5年中全心为巴黎13区服务和为国家效力。

陈文雄现年49岁，祖籍广东普宁，生于柬埔寨，1975年随父母移民法国，其父亲是已故著名侨领、华人企业家陈顺源。陈文雄大学毕业留学日本一年后，回到巴黎帮助父母打理当地最大的中餐馆“白天鹅大酒楼”，后来又创办嘉华公司，经销中国茶叶。2008年陈文雄当选巴黎13区副区长，2014年成为巴黎首位华裔市议员。

陈文雄的父亲陈顺源1986年在巴黎创办潮州会馆，后来交给他管理，直至现在。潮州会馆仍是全欧洲规模最大、会员最多的同乡会。此外，陈文雄也协助创立“中国─法国（巴黎）中医药中心”，是法国第一个中医研究中心及中医科。

巴黎13区是著名的华人聚居区，也是陈文雄从政之路的起点。2008年，陈文雄以副区长身分踏入政坛，6年后又更上层楼，步入巴黎市议会。此次跻身国民议会，他再次改写法国本土华人参政的历史。

陈文雄在接受《中新社》记者采访时说，他感谢华社长期以来的支持，同时也要告诉大家，华人同样可以赢得主流社会选民的选票。他希望以自身经历激励愿意投身政坛的华裔新世代，因为“我能做到的事情你们也能做到”。

这位新当选的华人国会议员还表示，他深感肩上的责任和压力。今后他将承担很多参与推动法国社会经济改革的职责。另外，在促进法中双向交流和两国友好关系方面也有大量工作要做。