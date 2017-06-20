纳吉促请国民 谨选有能力国家领袖 北马新闻

（加央19日讯）首相拿督斯里纳吉促请国民谨选真正有能力领导国家的领袖，而不是选择那些自爽，甚至自我推荐为首相人选的反对党领袖。

他强调，任何人包括反对党都没有权利自我推荐当首相，除非通过全国大选。

他说，在国会民主制度，赢得最多议席的党，才能组成政府及被选为首相。自从国家独立，首相职都是由巫统主席来担任，因为巫统拥有最多的国州议席。

也是巫统全国主席的纳吉于周一下午出席在加央2020宏愿礼堂，与玻州巫统基层领袖交流时，致词这么说。

出席者包括首相夫人拿汀斯里罗斯玛，玻州务大臣拿督斯里阿兹兰、首相署部长兼玻州巫统主席拿督斯里沙希淡。

另外，他宣布拨款600万令吉予玻璃市州，充作维修人民屋子及维修损坏道路的经费，每项工程各300万令吉。

他希望这项拨款能够帮助到玻州人民，也希望玻州人民能够继续支持国阵政府，并再以3（国阵）比0（反对党）的胜利，在来届全国大选横扫玻州3个国会议席。

他补充，巫统和国阵秉持一贯的为民服务精神，而处于混乱状态的反对党，是没有能力维护人民的命运。

另一方面，纳吉引用沙希淡致词时，以打下汽车哪个档位，来迎接来届全国大选的说法。

他说，目前打下汽车第4档位。