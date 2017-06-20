疑盗用国行标志 刘永山促对付满星云合作社 国内新闻

（吉隆坡19日讯）疑国家银行标志遭满星云合作社盗用，雪兰莪州甘榜东姑州议员刘永山促国行采取对应行动，以免国行声誉遭破坏。

刘永山揭露，满星云（Monspace）公司旗下的子公司满星云合作社（Monspace Koperasi）的官方网站出现国行、大马移民局、高等教育部等标志（Logo），怀疑该合作社在未经这些单位的许可下，自行采用这些单位的标志。

他今早在向国行做出相关投报后，向媒体表示，他日前发现满星云合作社官方网站的支持单位页面竟然出现国行、大马移民署、高等教育部及教育部等单位的标志，让一些浏览网页的人士混淆。

“因此，我今天来到国行，以要求国行在24小时内解释或者澄清国行的标志为何会出现在满星云合作社网站的支持页面中。”

“因为大家都知道国行早前已将满星云公司列入国行金融消费者警惕名单（Consumer Alert），然而该公司的子公司满星云合作社竟然获得国行的支持，这已经令民众感到混淆。”

“所以我要求国行采取相应行动，倘若国行没有支持满星云合作社，就必须立即要求满星云合作社撤下国行标志，否则国行务必向警方做出投报。”

刘永山指出，满星云合作社是在《1993年合作社法令》下注册，而监管单位是大马合作社委员会，因此倘若满星云合作社仅从事一般合作社活动，国行是无权干预，但倘若满星云合作社有涉及国行权限的商业活动，国行有权采取对付行动。

“无论如何，满星云合作社采用国行等单位的标志已经对民众、消费者及投资者，尤其是海外投资者造成很大的混淆，国行绝不能坐视不管。”

他也说，在上午与国行的高层会面后，国行所给予的回复是初步怀疑满星云合作社盗用国行标志，惟最后仍需要国行再去进行调查后才能做出最后的确认。

“据了解，国行已发现国行的标志遭盗用，因此国行可能会先以口头或书面方式警告这家公司。但，我已要求国行如果问题没有解决，国行必须向警方报案。”

“国行也有可能会与大马多媒体委员会或者大马合作社委员会合作，来对付满星云合作社。”

他叮嘱国行官员，务必保护国行的声誉，绝不能让国行的标志随意遭他人、其他单位或公司盗用。#

疑未经大专许可 招揽海外留学生

另一方面，刘永山也揭露，满星云合作社或在未经过本地大专院校的许可下，自行招揽海外留学生。

他指出，透过满星云合作社的官方网站显示，满星云合作社与许多的本地大专院校有合作，如亚太科技大学（APU）、吉隆坡城市大学学院（KLMUC）、博特拉大学（UPM）及理科大学（USM）等，协助这些大专院校招揽海外学生。

要求大专发声明

“由于该网站没有进行详细说明，只是有这些大专院校的标志和收费，因此我怀疑满星云合作社是一家类似于一般的中介公司，通过该网站，让海外有意来到马来西亚留学的留学生父母缴付一笔费用，而该合作社就会收取一笔费用，以用作这些大专院校的住宿、膳食、医疗与签证等。”

因此，刘永山亦要求相关大专院校，倘若未与满星云合作社有合作，也理应对外发出声明，以免大专院校的校徽遭到盗用，而损害校方名声。

根据《光华日报》记者观察，满星云合作社通过“Monspace Mall宇天数商城”的网购平台显示，满星云似乎与本地大专院校有合作，帮助这些大专院校招揽各科系的学生，惟倘若欲通过满星云合作社报名，需缴付一笔费用，收费方式是以人民币计算，因此不排除主要对象是中国留学生，所收取的费用是介于92.50人民币（约58令吉）至740人民币（约465令吉）。